Kalp sağlığı artık parmak ucunda

MediaTek teknolojisi, akıllı telefon üreticilerine, tüketicilerinin kalp sağlığını korumalarına yardımcı olmalarını sağlıyor. Ürettikleri telefonlara, MediaTek’in yeni Sensio modülünü entegre eden telefon üreticileri, tüketicilerinin kalp sağlıklarıyla ilgili ölçümleri, parmak uçlarıyla yapmalarına yardımcı olacak; onların kalbine daha yakın duracak.

MediaTek’in yeni Sensio modülü, akıllı telefonların kalp sağlığı ile ilgili 6 önemli veriyi ilk kez birlikte ölçümleyip görüntülemesine olanak sağlıyor. MediaTek Sensio™ modülü kullanan akıllı telefonlar, nabız hızı ve değişimleri, tansiyon değeri ve trendleri, kandaki oksijen değeri (SpO2) başta olmak üzere 6 önemli veriyi, 60 saniye içerisinde ölçüp, tek bir ekranda görüntüleyebiliyor. Sensio kullanan telefonlar ayrıca, elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) ölçümü de yapabiliyor.

2018 yılı başında akıllı telefon üreticilerine sunulan MediaTek Sensio™, MT6381 donanımı ve özel yazılımla beraber geliyor. Optik, elektrik ve işlemci bileşenlerinin birlikte kullanımı, modülün esnek bir şekilde tüm akıllı telefon modellerine entegre edilebilmesini sağlıyor. Sensio, üreticilerle aynı zamanda, kendilerinin ya da bağımsız geliştiricilerin hazırlayacakları uygulamaları da entegre etme özgürlüğü sunuyor.