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Kalp sağlığı artık parmak ucunda

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 23.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 1 saat önce

Akıllı telefon üreticileri, MediaTek teknolojisiyle müşterilerinin kalp sağlığını korumalarına yardımcı olabilecek. MediaTek’in akıllı telefonlar için geliştirdiği Sensio ölçümleme modülü, 60 saniyede kalp sağlınızla ilgili 6 önemli veriyi ekrana getiriyor.

Kalp sağlığı artık parmak ucunda

MediaTek teknolojisi, akıllı telefon üreticilerine, tüketicilerinin kalp sağlığını korumalarına yardımcı olmalarını sağlıyor. Ürettikleri telefonlara, MediaTek’in yeni Sensio modülünü entegre eden telefon üreticileri, tüketicilerinin kalp sağlıklarıyla ilgili ölçümleri, parmak uçlarıyla yapmalarına yardımcı olacak; onların kalbine daha yakın duracak.

MediaTek’in yeni Sensio modülü, akıllı telefonların kalp sağlığı ile ilgili 6 önemli veriyi ilk kez birlikte ölçümleyip görüntülemesine olanak sağlıyor. MediaTek Sensio™ modülü kullanan akıllı telefonlar, nabız hızı ve değişimleri, tansiyon değeri ve trendleri, kandaki oksijen değeri (SpO2) başta olmak üzere 6 önemli veriyi, 60 saniye içerisinde ölçüp, tek bir ekranda görüntüleyebiliyor. Sensio kullanan telefonlar ayrıca, elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) ölçümü de yapabiliyor.

2018 yılı başında akıllı telefon üreticilerine sunulan MediaTek Sensio™, MT6381 donanımı ve özel yazılımla beraber geliyor. Optik, elektrik ve işlemci bileşenlerinin birlikte kullanımı, modülün esnek bir şekilde tüm akıllı telefon modellerine entegre edilebilmesini sağlıyor. Sensio, üreticilerle aynı zamanda, kendilerinin ya da bağımsız geliştiricilerin hazırlayacakları uygulamaları da entegre etme özgürlüğü sunuyor.

6 Önemli Veri 60 Saniyede Ekranda

Sensio ile gelen sensörlere parmak ucuyla dokunan akıllı telefon kullanıcıları, 60 saniye içerisinde, nabız hızı, nabızda zamana bağlı değişimler, tansiyon değeri, kandaki oksijen değeri, elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) değerlerini tek bir ekran görebiliyorlar.

MediaTek Sensio MT6381 Modül İçeriği:

PPG ölçümü için entegre R and IR LED sensörler + ön kısımda 1-kanallı ECG analog sensör
Kompakt boyutlu 6.8 mm x 4.93 mm x 1.2 mm OLGA 22-pin paketi
Total External BOM: 4 kep + 2 elektrod ile
I2C /SPI dijital arayüz

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Anahtar Kelimeler:
teknoloji Mediatek akıllı telefon üreticileri

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