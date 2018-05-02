Kripto para hırsızları yine iş başında

MyEtherWallet.com adlı online kripto para birimi web sitesi, ziyaretçilerinin, kullanıcı bilgilerini çalmak üzere dizayn edilmiş bir kimlik avı sitesine yönlendirildiğini ve bu şekilde kripto para birimi cüzdanlarının boşaltıldığını açıkladı. Saldırının arkasındaki kişiler, tahmini olarak 152 bin dolar değerindeki Ethereum tabanlı para birimini çalmayı başardı. MyEtherWallet, hatalı olmadıklarını açıkladı

Ancak MyEtherWallet yaptığı açıklamada hatalı olmadığını duyurdu: "Bu olay MyEtherWallet platformundaki bir güvenlik eksikliğinden kaynaklanmamaktadır. Korsanların, halka açık DNS sunucularındaki güvenik açıklarını bulmaları sonucu gerçekleştirilmiştir." Bu açıklama İngiliz güvenlik araştırmacısı Kevin Beaumont tarafından da onaylanmış ve MyEtherWallet üzerindeki trafiğin bir kısmının, Amazon'un DNS çözücülerinin, veri merkezi şirketi Equinix tarafından Chicago'da bulundurulan bir sunucuya yaptıkları yönlendirmeye rağmen, Rusya'da bulunan bir sunucuya yönlendirildiğini açıklamıştır.

Görünürdeki tek ipucu, kullanıcıların sahte MyEtherWallet sitesine yönlendirildiklerinde, karşılaştıkları sitenin güvenilir olmayan SSL sertifikası kullandığına yönelik hata mesajıdır. Görünüşe göre saldırganlar, geçerli bir SSL sertifikası almayarak oldukça basit bir hata yaptı. Onların bu davranışı, bazı kullanıcıların yanlış bir şeyler olduğu yönündeki endişelerini artırdı. Kullanıcıların bir bölümü uyarı mesajlarını görmezden geldi

Buna karşın, bazı kullanıcıların bir uyarı mesajı görmelerine rağmen bunu görmezden gelmeleri de biraz üzücü. Hesapları ele geçirilenler, güvenlik uyarısı görmelerine rağmen web sitesinde işlem yapmaya devam eden kullanıcılardan oluşuyor. Equinix ve Amazon’dan açıklamalar

Veri merkezi kuruluşu Equinix tarafından yapılan açıklamada, Chicago veri merkezindeki bir müşterinin ekipmanlarının, Amazon'un Route 53 DNS servisinin ele geçirilmesinde kullanıldığı ifade ediliyor: “Bu saldırıda kullanılan sunucu bir Equinix sunucusu değildir; Chicago IBX veri merkezimizde, müşteri tarafından konumlandırılmış bir ekipmandır. Genel olarak müşterilerimizin ya da müşterilerimizin müşterilerinin kendi ekipmanlarıyla ne yaptıkları konusunda bir görüş veya kontrole sahip değiliz.“