Londra patlaması cep telefonu yüzünden oldu!

İngiltere’nin başkenti Londra’da patlama meydana gelmişti. Bu patlamanın ilk etapta terör saldırısı olduğu düşünülmüştü. Londra’daki Yahudi sokak festivalinde yaşanan bu üzücü olayın detayları bugün ortaya çıktı.

Üzücü Londra patlaması sonrası ilk incelemelerde 30’a yakın kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevkedildiği patlamanın sebebi ise nihayet açıklandı.

Patlamanın sebebi olarak cep telefonları gösterildi. Aktarılan bilgilere göre; festivale katılanların cep telefonlarını ateşe atmasının ardından patlama yaşandı. Cep telefonlarının zararlarının anlatıldığı konuşma sırasında meydana gelen bu gereksiz eylemde neyse ki can kaybı yaşanmadı.

Ateşe hangi model telefonların atıldığı bilinmiyor. Ancak hangi markanın olursa olsun, ateşe atıldıysa bataryanın patlama olasılığı çok yüksek.

Cep telefonlarının bataryaları kimyasal içerdiği için alev aldığı sırada üzerine kum dökülmesi gerekiyor. Aksi durumda batarya içerden patlamaya devam ediyor. Yaklaşan yaz günlerinde takipçilerimizin cep telefonlarını direkt olarak güneş altında bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.

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