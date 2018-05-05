Londra patlaması cep telefonu yüzünden oldu!

İngiltere’nin başkenti Londra’da patlama meydana gelmişti. Bu patlamanın ilk etapta terör saldırısı olduğu düşünülmüştü. Londra’daki Yahudi sokak festivalinde yaşanan bu üzücü olayın detayları bugün ortaya çıktı.
Üzücü Londra patlaması sonrası ilk incelemelerde 30’a yakın kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. Olay yerine çok sayıda acil yardım ekibinin sevkedildiği patlamanın sebebi ise nihayet açıklandı.
Patlamanın sebebi olarak cep telefonları gösterildi. Aktarılan bilgilere göre; festivale katılanların cep telefonlarını ateşe atmasının ardından patlama yaşandı. Cep telefonlarının zararlarının anlatıldığı konuşma sırasında meydana gelen bu gereksiz eylemde neyse ki can kaybı yaşanmadı.
Ateşe hangi model telefonların atıldığı bilinmiyor. Ancak hangi markanın olursa olsun, ateşe atıldıysa bataryanın patlama olasılığı çok yüksek.
Cep telefonlarının bataryaları kimyasal içerdiği için alev aldığı sırada üzerine kum dökülmesi gerekiyor. Aksi durumda batarya içerden patlamaya devam ediyor. Yaklaşan yaz günlerinde takipçilerimizin cep telefonlarını direkt olarak güneş altında bırakmamalarını tavsiye ediyoruz.
24 Haziran seçim sonuçlarıyla ilgili bomba anket! İşte Cumhur ittifakı ve muhalefetin oy oranı
Gizemli kızın görüldüğü mezarlıkta hareketli anlar! Polisleri harekete geçiren olay!
Karaman'da 43 kişi ölümden döndü!
Çorum'daki gizemli kız için fotokapan kurdular
PKK'lı teröristler tehdit etti: Sivil - asker ayırmadan hedef alacağız
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Yahudilerden özür diledi
Selahattin Demirtaş'ın daha önce görülmeyen 3 fotoğrafı yayınlandı
2018 DGS'nin tarihi ertelendi! 2018 DGS ne zaman yapılacak?
Erdoğan 2. kez Time dergisinin kapağında! Atatürk'ten sonra ikinci lider
Huawei artık akıllı telefon satamayacak!
Olmaz dediler oldu: Xiaomi artık en iyilerden biri!
Okuyucu Yorumları 0 yorum