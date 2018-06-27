Messenger da çeviri furyasından nasibi alıyor

Son dönemde, özellikle patlayan yapay zeka gelişiminin de desteğiyle çeviri servislerinin kullanışlılığı artıyor. Google’ın bu alanda yaptığı çok büyük yatırımlar var. Daha geriden takip ediyor olsa da, Facebook da bu işin önemli oyuncularından. Halihazırda seçtiğiniz dilde olmayan paylaşımları ve yorumları (bazı sınırlamalar var) otomatik olarak çevirebilen sistem, şimdi de doğrudan Messenger’a entegre edilecek. İlk aşamada ABD ve Meksika’da aktifleşecek olan özellik, İngilizce ve İspanyolca dillerini kendi aralarında çevirebilecek. Servisin önümüzdeki günlerde kullanıma açılması bekleniyor. Dilimiz, ve diğer tüm diller içinse bir süre daha beklememiz gerek.

Öte yandan özelliğin güncel hali, çok fazla seviliyor sayılmaz. Bu işin en büyük ismi Google, Google Çeviri ile hala rakipsiz gözüküyor. Güncel haliyle, özellikle Türkçe’ye yapılan çevirilerde oldukça başarısız sonuçlar gösteren sistemin daha da gelişmesini umuyoruz.

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