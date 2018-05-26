Microsoft, Surface Phone’dan vazgeçmedi

Şirket son birkaç yıldır donanım alanındaki yatırımlarını 2’si 1 cihazlara yönlendirdi. Ancak şirketin yeni bir akıllı telefon üzerinde çalıştığı iddiaları gündemde kalmaya devam ediyor.

Şirketin Surface Phone adını taşıyan yeni bir telefon üzerinde çalıştığı ve bu telefonun oldukça ilgi çekici özelliklere sahip olacağı uzunca bir süredir konuşuluyor.

Amerikalı teknoloji devi bu iddialar hakkında sessizliğini koruyor. Ancak sızdırılan yeni belgeler, şirketin bu projeden vazgeçmediğini ortaya çıkardı.

Kısa süre önce yayınlanan Windows 10 Build 17672 SDK derinlemesine incelendiğinde, veriler arasında Andromeda OS ve Andromeda Device adını taşıyan projeler hakkında referanslar olduğu fark edildi. Bildiğiniz gibi Andromeda, uzun süredir gündemde olan Surface Phone’un kod adı. Bu yeni bilgilerin ortaya çıkması, Microsoft’un kapalı kapılar ardından bu proje üzerinde çalışmaya devam etiğini neredeyse kesinleştirdi.

Bu yeni veriler arasında telefonun çıkış tarihi ile ilgili bir detay bulunmuyor. Ancak daha önce gelen sızıntılar ve söylentiler, telefonun 2018’in son aylarında çıkacağı yönündeydi.

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