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Microsoft'un yeni taşınabilir bilgisayarı: Surface Go

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.07.2018 12:07 | Son Güncelleme

Microsoft'un duyurduğu Surface Go modeli, 10 inç büyüklüğüne sahip Windows 10 işletim sistemli ve dokunmatik ekranlı bir bilgisayar.

Microsoft'un yeni taşınabilir bilgisayarı: Surface Go

Ülkemizde pek bulunmasa da Surface modelleri Microsoft'un en önemli donanım ürünleri arasında yer alıyor. Özellikle ABD'de çok yaygın olarak kullanılan bu bilgisayar ailesinde birçok model yer alıyor. Taşınabilir, tablet tarzı modeller olan Surface ürünlerinin bazılarında kılıfa entegre klavyesi bulunan aileye yeni bir model daha katıldı.

Surface Go teknik özellikleri

Daha küçük ekranlı ve hafif bir model arayanlara yönelik olan Surface Go isimli yeni tablet bilgisayar 10 inç 1800 x 1200 piksel ekran, 3:2 ekran oranı, ön yüzde dahili kamera, USB 3.1 Type-C bağlantı yuvası (hem şarj hem veri aktarımı için), Intel Pentium Gold 4415Y işlemci ve 4/8 GB RAM, 64/128 GB depolama seçenekleri ile 399 dolardan başlayan ABD fiyatlarıyla satışa sunuluyor. Windows S işletim sistemiyle gelen Surface Go'nın şimdilik sadece Wi-Fi modeli bulunuyor. Tablet bilgisayarın bu yılın sonlarına doğru LTE desteği (yani SIM kart üzerinden internete bağlanabilen) modelinin de piyasaya sürüleceği açıklandı.

Öte yandan tablet bilgisayarın işletim sistemi olan Windows S, ücretsiz olarak Windows 10'a yükseltilebiliyor. Bunun da bilgisini verelim.

Surface Go günlük ihtiyaçları için yeterli bir bilgisayar

İnternete girmek, Office dosyalarını düzenlemek, video izlemek ve benzeri günlük işeri rahatlıkla yapabilen Surface Go'nun ekranı özel bir menteşe sistemi ile ayakta durabilecek şekilde tasarlandı. Klavyesi ile kılıfına entegre olarak kullanılabilen bilgisayar aynı zamanda stylus pen kalem desteği de sunuyor. Ancak bu kalemi 99 dolar vererek ayrıca satın almak gerekiyor.
Surface Go videosu da yayınlandı

Microsoft, yeni model için bir video da yayınladı. Videoda Surface Go modelinin genel özellikleri anlatılıyor. İşte o video:

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Anahtar Kelimeler:
Microsoft Surface Go teknoloji

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