Mini Cooper'dan elektrikli araba geliyor!

Mini Cooper ile gönlümüzü çalan Mini, 2019 ile beraber elektrikli araba üretimine başlayacağını müjdeledi. Firmanın geçtiğimiz yıl Frankfurt Moto Show’da kullanıcılara gösterdiği konsept tasarımları gerçeğe dçnüşüyor ve bunun için uzun bir süre beklememiz de gerekmeyecek.

Hala üretim aşamasında olduğu söylenen Mini’nin elektrikli aracının adı henüz resmi olarak açıklanmış değil. 2019 yılı içerisinde piyasaya sürülmesi beklenen otomobillerin, Mini Cooper'a göre daha modernize edilmiş halini net bir şekilde görebiliyoruz.

6 kenarlı ızgara haricinde, bir priz görünümünde olan ve gri renkte E harfinin gizlendiği sembol bulunmakta. Mini daha önce elektrikli aracı hakkında herhangi bir detay sunmadı.

Bu nedenle aracın bataryası, potansiyel menzili ya da performansı hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil. Eminiz daha fazla bilgi bu yılın sonlarına doğru bizlerle paylaşılacaktır. İşte o zaman daha doğru bir çıkarım yapabiliriz otomobil hakkında.

Mini’nin tasarım müdürü Oliver Heilmer, yaptığı bir açıklamada, “Mini şehir içi kullanım için tam elektrikli bir modelle geleceğe yönelik mantıklı bir adım atacak” dedi. Çin'de üretilecek olan Mini'lerin konfor ve sürüş esnekliği açısından nasıl bir deneyim yaşatacağını merakla bekliyoruz açıkçası.

Kaynak: Teknolojioku

