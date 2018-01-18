HABER

Mitsubishi yan aynaları arabadan attı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ | 18.01.2018 16:49 | Son Güncelleme 52 dakika önce

Otomotiv devi Mitsubishi, yeni nesil araçlarında bir dizi yeni teknolojiyi deniyor. Bunlardan biri de yan aynaların bulunmadığı yeni nesil otomobilleri...

Mitsubishi yan aynaları arabadan attı!

Mitsubishi'nin aynasız otomobilleri yakın gelecekte büyük ses getireceğe benziyor. Geliştirilen özel bir araç kamerası sayesinde araç 100 metre mesafeye kadar görüntüyü alabiliyor ve yan aynaların görevini görebiliyor. Söz konusu teknoloji yapay zekadan faydalanıyor ve kazaları önlemek için özel uyarı sistemleri kullanıyor.

Yaya, otomobil ve motosikletleri birbirinden net bir şekilde ayırabilen görsel-biliş moduna sahip olan sistem, 30 metre mesafeyi algılayan geleneksel kameraların aksine bu mesafeyi 100 metreye kadar çıkarıyor. Kameranın nesneyi doğruca algılama oranı ise yüzde 81'e kadar çıkıyor.

Gelecek yıl Japonya'da satışa sunulması beklenen aynasız araçların yan aynalarla devam eden kör nokta sorununu da ortadan kaldırması bekleniyor. Böylece sürüş keyfi çok daha güvenli bir hale gelecek.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
teknoloji Mitsubishi

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Afrin açıklaması

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Yoğun bakım hastası sedyeden düşürüldü: Beynini patlattılar adamın

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Kızlarını Adnan Oktar'da görünce suç duyurusunda bulunmuştu! Aileden açıklama geldi

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Mağdur karı kocaya iğrenç teklif!

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Meral Akşener: Kuvvetli bir duyum! Devletimiz devreye girdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mate 10 Lite eşsiz tasarım ve yüksek performansı bir araya getiriyor

Mate 10 Lite eşsiz tasarım ve yüksek performansı bir araya getiriyor

'Darknet’te siber devriyeler şart!'

'Darknet’te siber devriyeler şart!'

World of Warships Blitz mobil platformlardaki yerini aldı

World of Warships Blitz mobil platformlardaki yerini aldı

iPhone'u yavaşlayanlara müjde! iOS 11.3'ü indirin, hızlansın

iPhone'u yavaşlayanlara müjde! iOS 11.3'ü indirin, hızlansın

SpaceX’in Dragon kapsülü görevini başarıyla tamamladı

SpaceX’in Dragon kapsülü görevini başarıyla tamamladı

HTC U11 EYEs tanıtım tarihi açıklandı

HTC U11 EYEs tanıtım tarihi açıklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.