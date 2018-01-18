Mitsubishi yan aynaları arabadan attı!

Mitsubishi'nin aynasız otomobilleri yakın gelecekte büyük ses getireceğe benziyor. Geliştirilen özel bir araç kamerası sayesinde araç 100 metre mesafeye kadar görüntüyü alabiliyor ve yan aynaların görevini görebiliyor. Söz konusu teknoloji yapay zekadan faydalanıyor ve kazaları önlemek için özel uyarı sistemleri kullanıyor.
Yaya, otomobil ve motosikletleri birbirinden net bir şekilde ayırabilen görsel-biliş moduna sahip olan sistem, 30 metre mesafeyi algılayan geleneksel kameraların aksine bu mesafeyi 100 metreye kadar çıkarıyor. Kameranın nesneyi doğruca algılama oranı ise yüzde 81'e kadar çıkıyor.
Gelecek yıl Japonya'da satışa sunulması beklenen aynasız araçların yan aynalarla devam eden kör nokta sorununu da ortadan kaldırması bekleniyor. Böylece sürüş keyfi çok daha güvenli bir hale gelecek.
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