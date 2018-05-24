Moto Z3 Play çok yakında resmen tanıtılacak

Bildiğiniz gibi Motorola, çok yakında Moto Z serisine bir yeni model daha eklemeye hazırlanıyor. Moto Z3 Play adını taşıyan telefon son dönemde çeşitli sızıntılarla gündeme geliyor. Moto Z3 Play henüz resmi olarak duyurulmadı. Ancak bugün sızdırılan yeni bilgiler sayesinde telefonun özellikleri hakkında merak edilen tüm detaylar ortaya çıktı.
Alüminyum gövdeye sahip Moto Z3 Play, 18:9 oranında ve FullHD+ çözünürlükte 6 inç “Max Vision” AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 636 yonga seti kullanan telefonun teknik özellikleri arasında 4 GB RAM ve tercihe göre 32 veya 64 GB depolama alanı yer alıyor. Her iki versiyonda da depolama alanı microSD hafıza kartı ile yükseltilebiliyor.
Telefonun arka yüzünde bulunacak çift kameranın asıl lensi 12 megapiksel olacak. Telefonun selfie kamerası ise 8 megapiksel. Telefonun hem arka kamerasında hem de selfie kamerasında portre modu bulunuyor. Telefonun batarya kapasitesi 3000 mAh ama Moto Mod kullanılarak batarya kapasitesi yükseltilebiliyor.
Z3 Play; Power, Style, Gamepad ve Projection olmak üzere dört farklı Moto Mod seçeneğiyle satışa sunulacak. Adından da anlaşılacağı gibi Power Mod’u fazladan batarya kapasitesi sunacak.
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