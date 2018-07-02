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NBA Live 19, ön sipariş fiyatıyla can sıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 02.07.2018 09:19 | Son Güncelleme

EA Sports tarafından geliştirilen NBA Live 19 için ön sipariş fiyatları belli oldu. Yapımcı stüdyo oyunu PS Store ve Xbox Live Store üzerinden ön siparişe sundu. İşte detaylar.

NBA Live 19, ön sipariş fiyatıyla can sıkıyor

Oyun fiyatlarının son dönemde önemli ölçüde yükseldiği reddedilemez bir gerçek. Artık yeni çıkan oyunların ön sipariş fiyatları bile en aşağı 350TL civarlarında oluyor. Çok değil, geçtiğimiz yıl oyunların çıkış fiyatları 250TL seviyelerindeydi. Şimdilerde ise 400TL’nin üzerinde fiyata sahip standart versiyon oyunlar mevcut.

Bazı firmalar ise yeni oyunları için standart bir fiyat düzeyi belirlemiş durumda. Electronic Arts da bu firmalardan biri. Yeni dönemde EA logosu ile satışa sunulacak olan yapımların ön sipariş fiyatı şu aralar 359TL seviyesinde sabitlenmiş durumda. Nitekim NBA Live 19 da bu oyunlardan biri.

EA Sports kısa süre önce duyurduğu NBA Live serisinin yeni oyununu geçtiğimiz gün PS Store ve Xbox Live Store üzerinden ön siparişe sundu. NBA Live 19’un PS Store fiyatı 359TL olarak, Xbox Store fiyatı ise 358.50TL olarak belirlenmiş durumda. Ayrıca EA Access üyesi olanlar oyunun Xbox versiyonunu 322.65TL’den satın alabilecekler.
Bu arada dip not olarak şunu da belirtelim. NBA Live çok tutulan bir seri değil. Dolayısıyla oyun çıktıktan sonra fiyatı çok daha aşağılara inecektir. Eğer serinin yeni oyununu satın olmayı düşünüyorsanız, fazla aceleci davranmamanızı tavsiye ederiz.

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Anahtar Kelimeler:
NBA nba live 19

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