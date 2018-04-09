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Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.04.2018 22:33 | Son Güncelleme

Henüz Huawei P20 ve Huawei P20 Pro modelini yeni tanıtan Huawei, Huawei Mate 20’nin üzerinde çalışmaya başladı. Huawei Mate 20 rekorlar kıran performansı ile AnTuTu’da ortaya çıktı.

Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı

Huawei Mate 20, Huawei’nin P20 ve P20 Pro’dan sonraki en büyük kozu olarak görülüyor. Huawei P20 Pro ile performans konusunda yeni adımlar atan Huawei, bu başarısını Huawei Mate 20’ye taşıyacak hem de bir rekorla.

HUAWEİ MATE 20’NİN İŞLEMCİSİ DEĞİŞİYOR

AnTuTu Benchmark testinde ortaya çıkan verilere göre Huawei Mate 20, Huawei P20’lerde kullanılan Kirin 970’den farklı olarak Kirin 980 işlemci ile gelecek. Huawei Mate 20’nin en büyük artılarından biri yapay zekaya sahip olan bu Kirin 980 işlemci olacak.

ANTUTU

HUAWEİ MATE 20 ANTUTU’DA REKOR KIRDI

Öyle ki Kirin 980 kullanan Huawei Mate 20, daha satışa çıkmadan gösterdiği performans ile AnTuTu testinde 356 bin 918 puan aldı ve AnTuTu’daki en hızlı telefon oldu. Böylece Huawei Mate 20, piyasaya çıktığında rekabet edeceği iPhone X, Samsung Galaxy S9, Sony Xperia XZ2 gibi rakiplerine fark attı.

HUAWEİ MATE 20 ÖZELLİKLERİ

Huawei Mate 20’nin diğer özellikleri hakkında şimdilik bir bilgi yok. Ancak performans konusunda bu denli üstüne düşülen telefonun 6GB RAM’den aşağı bir RAM değeri ile gelmesi beklenemez. Huawei P20 Pro’da kullanılan kameraların da Huawei Mate 20’de kullanılması diğer öngörüler arasında.

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