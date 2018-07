Öğrenciler için uygun fiyatlı bilgisayar: Microsoft Surface Go!

Surface Go’nun 1.6 GHz hızında çalışan işlemcisi pili kokluyor desek yeridir. Zira Intel üretimi bu işlemci düşük güç tüketimi ile öne çıkan bir işlemci. Bu da Microsoft’un verdiği bilgilere göre Surface Go’ya 9 saate varan bir pil ömrü sunmuş durumda. Cihazın pili se USB Type-C 3.1 portundan kolaylıkla şarj edilebiliyor. Surface Go’nun diğer bir öne çıkan özelliği ise iPad Pro-Apple Pencil uyumu gibi Microsoft’un kalemi Surface Pen ile de kullanılabiliyor olması. Böylece Surface Go ve Surface Pen, iyi bir not alma ikilisi oluyor. Gelelim fasulyenin faydalarına.

MİCROSOFT SURFACE GO ÖZELLİKLERİ Surface Go’nun taşınabilirliği ile öne çıktığını söylemiştik. Yaklaşık 600 gramlık bir ağırlığa sahip olan Surface Go’nun bir hibrit bilgisayara göre gayet hafif olduğunu söyleyebiliriz. Çantaya atılabilir cinsten bir cihaz olan Surface Go’da 1800x1200 piksel çözünürlüğünde 3:2 ekran formatına sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın altında ise Intel Pentium Gold 4415Y işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye modele göre 4GB/8GB RAM ve 64GB/128GB depolama alanı eşlik ediyor.

Microsoft Surface Pro’dan sonra uygun fiyatlı hibrit tableti Surface Go’yu tanıttı. Bir gelenek olarak Windows 10 işletim sistemini taşıyan Surface Go, öğrencilerin gözdesi olan iPad ve Chromebook’lara karşı büyük bir savaş verecek. Lafı fazla uzatmadan gelin Microsoft Surface Go’nun özelliklerine bakalım.

MİCROSOFT SURFACE GO FİYATI



4 farklı renk seçeneği bulunan Surface Go’nun 4GB RAM/64GB SSD seçeneğine sahip modeli 399 dolardan, 8GB RAM/128GB SSD seçeneğine sahip modeli ise 549 dolardan ön siparişe açıldı. Dolar kuru yüzünden ülkemizdeki öğrenciler için yine de pahalı sayılabilecek bir fiyata sahip olan Surface Go modelleri, yurtdışındaki insanlar için hayli talep görecek bir model olabilir. Zira Surface Go rakipleri Apple iPad Pro ve Google Chromebook gibi modellerden daha ucuz bir fiyata sahip.