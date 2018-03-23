Otonom Uber ölüme sebep oldu!

San Francisco merkezli teknoloji şirketi Uber’e ait otonom bir araç, Pazar günü geç saatlerde ABD’nin Arizona eyaletinde sokakta yürüyen bir yayaya çarptı. Kazadan hemen sonra hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kazadan hemen sonra açıklama yapan şirket, Arizona, Phoenix, Tempe, Pittsburgh, San Francisco ve Toronto gibi şehirlerde gerçekleşen tüm testleri süresiz olarak durdurduğunu söyledi. Yapılan testler ise 2016 yılından beri sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyordu.
Bu tür otonom araçların karıştığı ilk ölümcül kaza 2016 yılında gerçekleşti. “Autopilot” modunda olan bir Tesla Model S, büyük bir kazaya sebebiyet vererek bir sürücünün ölümüne sebep oldu. Öte yandan yaşanan tüm bu olaylara rağmen otonom sürüş teknolojileri hızla gelişiyor. Bu ay içerisinde Waymo, otonom kamyonları ile ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Google veri merkezleri için kargo taşımacılığı yapacak. Aynı şekilde Uber teknoloji şirketine ait otonom kamyonlarda aktif olarak kargo taşımacılığı yapıyor.
Geçtiğimiz Eylül ayında ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, otonom araçların daha fazla test edilmesine izin veren bir dizi yeni yasa çıkardı.
Kuzey Korolina’da yer alan Duke Üniversitesi’nde Rabotik profesörü olan Missy Cummings konu ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Cummings, “İnsanlar yolculuklarda yaşanan beklenmedik durumlarla baş etme konusunda otonom sürüş teknolojilerinden daha iyi durumda. Bu tür teknolojilerin büyük hayranıyım ancak bunlar henüz çok deneysel ve kendini ispat edememiş teknolojiler” dedi.
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