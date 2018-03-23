Otonom Uber ölüme sebep oldu!

San Francisco merkezli teknoloji şirketi Uber’e ait otonom bir araç, Pazar günü geç saatlerde ABD’nin Arizona eyaletinde sokakta yürüyen bir yayaya çarptı. Kazadan hemen sonra hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı. Kazadan hemen sonra açıklama yapan şirket, Arizona, Phoenix, Tempe, Pittsburgh, San Francisco ve Toronto gibi şehirlerde gerçekleşen tüm testleri süresiz olarak durdurduğunu söyledi. Yapılan testler ise 2016 yılından beri sorunsuz şekilde gerçekleştiriliyordu.

Bu tür otonom araçların karıştığı ilk ölümcül kaza 2016 yılında gerçekleşti. “Autopilot” modunda olan bir Tesla Model S, büyük bir kazaya sebebiyet vererek bir sürücünün ölümüne sebep oldu. Öte yandan yaşanan tüm bu olaylara rağmen otonom sürüş teknolojileri hızla gelişiyor. Bu ay içerisinde Waymo, otonom kamyonları ile ABD’nin Georgia eyaletinde yer alan Google veri merkezleri için kargo taşımacılığı yapacak. Aynı şekilde Uber teknoloji şirketine ait otonom kamyonlarda aktif olarak kargo taşımacılığı yapıyor.