Paypal, iZettle'ı 2.2 milyar dolara satın aldı!

Son dönemde halka açılmayı planlayan iZetlle, İsveç-Stockholm merkezli bir finans teknoloji şirketi. iZetlle, küçük işletmelere akıllı telefon veya tablet tabanlı minyatür bir pos cihazı sunan ilk şirket olmanın yanı sıra küçük işletmeler için birçok finansal hizmet sunuyor. iZetlle, hali hazırda 12 farklı ülke de finans faaliyetleri gösteriyor.

iZettle, PayPal ile birlikte daha hızlı büyüyeceğine inanıyor!

Şirketin mevcut CEO’su Jacob de Greer satın alma işlemi sonrasında da görevine devam edeceğini açıkladı. İsveçli finans şirketinin bu yıl ki hedef işlem hacmi 6 milyar doların üstünde. Eğer bu hedef tutarsa şirketin yıllık net geliri 165 milyon dolar seviyesini aşacak.

Kaliforniya merkezli Paypal, hali hazırda 200’den fazla ülkede geliştirdiği bir dizi dijital ödeme sistemi ile sorunsuz şekilde çalışıyor. Ancak İsveçli fintech şirketi iZetlle’ın son dönemde özellikle Avrupa’daki başarılı faaliyetlerini gözlemleyen PayPal, bu tip bir ortaklıkla online ödeme ağını işletmeler ve müşteriler arasındaki para transferleri ile daha da genişletmek istiyor.

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