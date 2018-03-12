PTT’ye 10₺ Ödeyerek Akıllı Telefon Alabilirdiniz!

Halkın yoğun ilgi ile karşıladığı bu satış etkinliği büyük fırsatlar ile alıcıları karşıladı. Eşyaların satışı, bugün hem Avrupa hem de Anadolu Yakasındaki PTT merkezlerinde düzenlendi. Elektronik ürünlerden parfümeri ürünlerine kadar pek çok eşyanın piyasa değerinin çok çok altındaki fiyatlardan satışa çıkarıldığı şubelerde, özellikle 10 liraya satılan akıllı cep telefonlarına yoğun ilgi vardı. Yanlış duymadınız sadece 10 Türk Lirası ödeyerek akıllı telefon sahibi olabilirdiniz.

PTT Merkezlerinde satışa çıkacak olan uygun fiyatlı eşyaları almak isteyenler oldukça uzun kuyruklar oluşturdular. Sabah saatlerinde kapıların açılmasıyla birlikte, halk adeta eşyalara hücum etti. Pek çok farklı eşyanın satışa çıkarıldığı merkezlerde, 10 Türk Lirası olan akıllı cep telefonları en çok rağbet gören eşyalardan birisi oldu.

Sıfır telefonların da olduğu çok ucuza satılan akıllı cep telefonları 15 dakika içerisinde tükendi. Ayrıca kol saatleri ve parfümler 5₺’ye satıldı.

Piyasada satılan ürünlere nazaran gerçekten çok ucuz fiyatlara satılan ürünler halkı oldukça memnun oldu gibi gözüküyor. Zira vatandaşın biri toplam 30₺ ödeyerek, 2 cep telefonu, 1 dürbün ve 1 saç kurutma makinesi aldığını belirtti. ve oldukça mutlu olduğu görüldü. Başka bir vatandaş ise “70₺ ödeyerek 7 tane telefon satın aldım” ifadelerini kullandı.