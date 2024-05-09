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Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak Bülent Arınç taklidi: ‘Vazifesi Özgür Özel’i şişirmek’

09.05.2024 08:14
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Cemal Enginyurt, CHP lideri Özgür Özel hakkındaki övgü dolu sözler için dikkat çeken ifadeler kullanırken Bülent Arınç’ın taklidini yaptı. Enginyurt açıklamasında “La 10 yıl sonra mı aklına geldi Bülent! 10 yıl önce ölmüş amcan! 10 yıldır niye söylemedin de genel başkan olunca söyledin. Niye çünkü vazifesi Özgür Özel'i şişirmek” şeklinde konuştu.

Cemal Enginyurt’tan çok konuşulacak Bülent Arınç taklidi: ‘Vazifesi Özgür Özel’i şişirmek’

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt dikkat çeken bir çıkışta daha bulundu. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ilk canlı yayınına Habertürk ekranlarında çıkmasını eleştiren Enginyurt, AK Parti hükümetini destekleyen isimlerin Özgür Özel’i övmesi ile ilgili de gündem yaratacak bir yorumda bulundu.

Enginyurt, Sözcü TV’de katıldığı canlı yayında Bülent Arınç’ın taklidini yaparak çok sert ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet’in Özgür Özel hakkındaki övgü dolu sözlerine de değinen Enginyurt, "Cübbesiz diyelim çünkü cemaat cübbesini aldı onun cübbesi kalmadı artık Allah belasını verecek" dedi.

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Enginyurt, Arınç’ın taklidini yaptığı konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimse Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir kavga yaratmak istemiyor. Kavgayı şu an CHP kendi içinde yaratıyor. Bunun nefis olduğunu kibrin artacağını söyledim ve Recep Tayyip Erdoğan tuzak kuruyor. Bu oyuna gelmeyin dedim. Bülent Arınç 10 yıl sonra bunu geçen hafta söyledim tekrar söyleyeyim. 10 yıl sonra çıktı dedi ki; Özgür Özel benim onur kahramanım dedi. Benim dedi hanımın dedi amcasının dedi cenazesine katıldı dedi. Unutamıyorum onu dedi. La 10 yıl sonra mı aklına geldi Bülent! 10 yıl önce ölmüş amcan! 10 yıldır niye söylemedin de genel başkan olunca söyledin. Niye çünkü vazifesi Özgür Özel'i şişirmek."

CÜBBELİ AHMET İÇİN DE SERT SÖZLER KULLANDI

Cübbeli Ahmet’in Özgür Özel için kullandığı övgü dolu sözler hatırlatılan Enginyurt onun için de şu ifadeleri kullandı:

"Cübbesiz diyelim çünkü cemaat cübbesini aldı onun cübbesi kalmadı artık Allah belasını verecek. Cübbesiz bize bilenir böyle biliyorsunuz beddua ederdi beni çok seviyor bana çok beddua eder cübbesiz! Yani Allah işini biliyor, kabul edilmeyecek duayı Allah bilmez mi, biliyor!

Şimdi aynı cübbesiz baktım cemaate de beddua ediyor, mutlu oldum. Mahmut Hoca cemaatine de dua edince dedim ki bu cübbesiz demek ki hakikaten zırtapoz bir şey nereye dua edeceğini bilmiyor demek ki! Buradan şuraya geleceğim CHP içerisinde kavga çıkarmak isteyen asla biz değiliz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne tavsiyem kendi içlerine baksınlar. Bir de artık bu çekişmelerden kurtulsunlar."Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bülent Arınç Cemal Enginyurt
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