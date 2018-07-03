Rockstar Games’ten şok GTA 6 açıklaması!

Rockstar Games GTA 6 söylentilerine son noktayı koydu. Geçtiğimiz günlerde GTA Online platformu üzerinde GTA 5 oynayan kullanıcılar ilginç olduğu kadar şaşırtıcı resmi bir mesaj ile karşılaştı. Bizzat Rockstar Games tarafından yollanan mesajda ‘’GTA 6 2019 yılında geliyor!’’ yazıyordu. Bu mesajı gören oyuncular ardı ardına oyun içi görüntüler yakalamaya başladı ve Twitter’da söz konusu mesajı paylaştı. Ortalığın karışması sonrası çıkan bu kaosa sonunda Rockstar Games el koydu.

ROCKSTAR GAMES: ‘GTA 6 ŞAKADAN İBARET’

Grand Theft Auto serisinin babası Rockstar, söylentiler üzerine resmi Twitter hesabından bir açıklama yaptı. Firma açıklamasında, GTA oyuncularını trollemek isteyen birinin GTA 5 modlarını kullanarak söz konusu mesajı yayınladığını söyledi.

GTA 6 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Birnevi işin eşek şakasından ibaret olduğunu söyleyen Rockstar Games, yayınladığı açıklamada GTA 6’nın adını hiç ağzına almadı bile. Ancak GTA 6’nın önümüzdeki birkaç yıl içinde çıkması hayalden ibaretmiş gibi görünüyor. Çünkü şirket şu sıralar ertelemelere doyamayan Red Dead Redemption 2’yi piyasaya çıkartmak için uğraşıyor.



