Samsung eski ekranlarınızı unutturacak

Online markette $1100 yaklaşık olarak 4.550TL fiyatıyla oldukça pahalı. Bu fiyata iki tane aynı çözünürlüğe, aynı renk doygunluğuna, aynı yenilenme oranına, aynı parlaklığa ve diğer özellikleri ile aynı olan 27-inch ekrana sahip olabilirsiniz. Ancak diğer arkadaşlarınızın kıskanabileceği tek kesintisiz bir ekrana sahip olamazsınız.
Samsung 49 inch ekranın karşısına oturduğunuz zaman kendinizi bir uçağın kokpitinde oturmuş gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca sadece maillerinizi kontrol edip youtube kanallarında bir kaç video seyrederek bile görüş açınızı tamamen kaplayan ekran karşısında kendinizi işyerindeki patron gibi de hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınız muhtemelen yaygın olan 32:9, 16:9 veya 21:9 oranında ekranlar kullanıyordur ancak size ait olan 49 inch ekranı görenler başından ayrılmak istemeyecektir. Eski klasik iki ekran kullanım alışkanlığı muhtemelen bu ekrandan sonra geride kalacaktır.
Tabi olumsuz yönleri de yok diyemeyiz. Ne yazıkki Samsung dahili hopörleri eklememiş ekrana.
49 inch canavar oyun ekranı olarak satıldığı için oyun performansı için gerekli olan tüm özelliklerin listesi var elimizde. 144Hz yenileme hızı, hızlı oyun tempoları için hareket esnasında oluşan bulanıklığı engelleyebilen 1 milisaniye yanıt süresi, HDR(Yüksek dinamik aralık) ve AMD Radeon FreeSync 2 grafik işlemci teknolojisine sahip.
Samsung kendi Quantum Dot teknolojisi olan veya OLED teknolojisi diye adlandırılan ekranı ile oldukça fazla yaklaşık bir milyar ton renk aralığına sahip.
Piksel meraklıları, 3,840 x 1,080 çözünürlük üzerinde muhakkak duracaktır. Ancak yatay çözünürlüğü ön plana çıkarmak isteyen Samsung açıkçası çoğu insanı dikey çözünürlüğü ile pekte rahatsız etmeyecektir. Açıkçası daha fazla çözünürlük için daha fazla para harcamanıza gerek kalmayacaktır. Geniş ekranı başlıca almanız için yeterince geçerli bir sebep.
Karşısına oturduğunuz zaman ekranı aşağı yukarı veya hafifçe döndürerek kendinize göre ayarlayabilirsiniz.
Tam ekran isteyen Rise of the Gomb Raider, Rocket League ve Battlefield3 gibi oyunlar için oyun performansı oldukça yeterli, bununla birlikte ekran boşluğuna sahip kart oyunları gibi oyunları da dev ekranda oynayabilirsiniz. Bunların haricinde word, excel gibi dosyaları oluştururken veya mail kutunuzdaki maillerinizi tam ekrana yayarak içerikleri okuyabilirsiniz.
Google haritalarıda unutmadan ekleyeyim. Görmek istediğiniz yeri geniş ekrana yayarak bulmak oldukça farklı bir deneyimi size yaşatacaktır.
Özetle, şimdiden şunu söylemeliyim ki; çift ekran kullanımı veya üç ekran kullanımı 49 inch ultra geniş ekran kullanımı ile eskide kalmaya başlayacaktır.
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