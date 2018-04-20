Samsung eski ekranlarınızı unutturacak

Online markette $1100 yaklaşık olarak 4.550TL fiyatıyla oldukça pahalı. Bu fiyata iki tane aynı çözünürlüğe, aynı renk doygunluğuna, aynı yenilenme oranına, aynı parlaklığa ve diğer özellikleri ile aynı olan 27-inch ekrana sahip olabilirsiniz. Ancak diğer arkadaşlarınızın kıskanabileceği tek kesintisiz bir ekrana sahip olamazsınız.

Samsung 49 inch ekranın karşısına oturduğunuz zaman kendinizi bir uçağın kokpitinde oturmuş gibi hissedebilirsiniz. Ayrıca sadece maillerinizi kontrol edip youtube kanallarında bir kaç video seyrederek bile görüş açınızı tamamen kaplayan ekran karşısında kendinizi işyerindeki patron gibi de hissedebilirsiniz. İş arkadaşlarınız muhtemelen yaygın olan 32:9, 16:9 veya 21:9 oranında ekranlar kullanıyordur ancak size ait olan 49 inch ekranı görenler başından ayrılmak istemeyecektir. Eski klasik iki ekran kullanım alışkanlığı muhtemelen bu ekrandan sonra geride kalacaktır.

Tabi olumsuz yönleri de yok diyemeyiz. Ne yazıkki Samsung dahili hopörleri eklememiş ekrana.

49 inch canavar oyun ekranı olarak satıldığı için oyun performansı için gerekli olan tüm özelliklerin listesi var elimizde. 144Hz yenileme hızı, hızlı oyun tempoları için hareket esnasında oluşan bulanıklığı engelleyebilen 1 milisaniye yanıt süresi, HDR(Yüksek dinamik aralık) ve AMD Radeon FreeSync 2 grafik işlemci teknolojisine sahip.