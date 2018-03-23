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Samsung, Galaxy S9’daki o sorunu kabul etti!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 23.03.2018 21:59 | Son Güncelleme

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Galaxy S9 modellerinde yaşanan ekran sorununu doğruladı. Samsung, şimdilik Galaxy S9 ve Galaxy S9+ modellerinde görülen ekran sorununa çözüm bulmak için çalışmalara başladı.

Samsung, Galaxy S9’daki o sorunu kabul etti!

Galaxy S9 Samsung’un 2018 yılı için en büyük kozu. Galaxy S8 ile yakalanan çerçevesiz ekran modasını Galaxy S9’a taşıyan Samsung’un şimdi de başı bazı Galaxy S9 modellerinde görülen dokunmatik arızası ve ölü piksel sorunuyla dertte.

SAMSUNG’UN YARDIMI GALAXY S9’UN SORUNUNU ÇÖZMEDİ

Samsung, dokunmatik arızası ve ölü piksel sorunu yaşayan Galaxy S9 kullanıcılarından ilk etapta cihazı fabrika ayarlarına döndürmelerini ve ekran hassasiyeti ayarı yapmalarını istemişti. Ancak bu uzaktan yardım yöntemi yeterli olmadı. Galaxy S9’un ekranı için gelen şikayetler artınca Samsung, bir çözüm yolu bulmak için harekete geçti.

samsung

SAMSUNG: EN KISA SÜREDE GALAXY S9’DAKİ SORUNLARI ÇÖZECEĞİZ

Güney Koreli şirket, sözcüsü vasıtasıyla bir açıklama yaparak söz konusu sorunların çözüme kavuşturulması için çalışmalara başladıklarını ve sorun yaşayan kullanıcılarına kesin bir çözüm sağlayıp yardım edeceklerini söyledi. Samsung’un nasıl bir çözüm yolu izleyeceği hakkında şimdilik herhangi bir bilgi yok. Eğer sorun yazılımsal ise Samsung tarafından yayınlanacak bir güncelleme ile birlikte sorunlar giderilecektir. Fakat sorun donanımsal ise sorunlu Galaxy S9’ların yeni bir Galaxy S9 ile değiştirilmesi olası görünüyor.

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