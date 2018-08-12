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Samsung Galaxy Watch fiyatı belli oldu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 12.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

Unpacked 2018 etkinliği kapsamında tüketicilerin beğenisine sunulan Samsung Galaxy Watch'un fiyatı belli oldu.

Samsung Galaxy Watch fiyatı belli oldu!

Satış rakamları konusunda bazı sıkıntılar yaşayan ancak çıkardığı ürünler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, yeni akıllı saati Galaxy Watch ile karşımıza çıkmıştı.

Yeni nesil teknoloji sayesinde giyilebilir teknolojiyi kullanıcılarına taşımayı hedefleyen firma, bu modelle birlikte şirketin en gelişmiş ve en profesyonel akıllı saat modelini duyurdu. Peki bu akıllı saatin bizlere sunduğu özellikler neler?

Unpacked 2018 etkinliği kapsamında tüketicilerin beğenisine sunulan Samsung Galaxy Watch, 42 mm ve 46 mm olmak üzere iki farklı tasarımla birlikte karşımıza çıkıyor. Tizen OS işletim sistemi tercih edilen model, Eylül ayı itibariyle raflardaki yerini almış olacak.

Samsung Galaxy Watch modelinin yurt dışı fiyat etiketi 42mm LTE destekli model için 330 dolar olarak belirlenirken, 46mm içinse fiyat etiketinin 350 dolar. Henüz cihazın ülkemizdeki resmi satışı belli değil ancak paylaşılan dolar etiketlerinden az çok bir çıkarım yapabilirsiniz.
Samsung Galaxy Watch fiyat etiketi belli oldu!

LTE ve Bluetooth olmak üzere iki farklı sürümü bulunacak olan Samsung Galaxy Watch, ayrıca 38 mm ve 42 mm iki farklı kasa ölçülerine sahip olacak. Tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekecek olan akıllı saat modelinin ekranı Corning Gorilla DX+ teknolojisiyle korunuyor.

e-SIM teknolojisiyle birlikte gelecek olan cihazın ekranı AMOLED teknolojisi üzerinde şekillenecek. LTE destekli model 1.15 GHz frekans hızında çalışan çift çekirdekli Exynos 9110 yonga seti ve 1.5 GB kapasitesindeki RAM belleği içerecekken Bluetooth versiyonlu modeli ise 768 MB RAM’den gücünü alacak.

Samsung Galaxy Watch modeli Android ve üstü sürümler ile iOS tarafında ise iOS 9.0 ve üstü sürümlerle uyumlu çalışacağının da altını çizmeden geçmeyelim.

Kaynak: Teknolojioku

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Anahtar Kelimeler:
Samsung Galaxy Watch teknoloji

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