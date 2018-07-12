Snapchat’ten Instagram’ı kıskandıracak yenilik: Lens Explorer!

Snapchat Lens Explorer birçok Snapchat kullanıcısı için yeni bir özellik değil. Daha önce sayılı kullanıcısına yeni Lens Explorer özelliğini açan şirket, Instagram’ı kıskandıracak yeni özelliği Lens Explorer’i artık tüm Snapchat kullanıcılarının erişimine açtı.

SNAPCHAT LENS EXPLORER NASIL KULLANILIR?

Lens Explorer Snapchat kullanıcılarına kendi filtrelerini kullanmanın yolunu açan bir özellik olarak öne çıkıyor. Bunun için geçtiğimiz yıl tanıtılan Lens Studio uygulamasını kullanmak gerekiyor. Lens Studio uygulaması üzerinden kendiniz için veya başka Snapchat kullanıcıları için bir filtre yani lens oluşturabiliyorsunuz. Daha sonra kamera ekranından kendi ellerinizle yaptığınız bu lensleri büyük bir keyif ile kullanabiliyorsunuz.

LENS EXPLORER’İ KULLANMAK OLDUKÇA KOLAY

Aman ben lens mens oluşturmakla vakit kaybedemem diyorsanız da hiç endişe etmeyin. Snapchat sizin yerinize her şeyi düşünmüş. Şirket’in dediğine göre Lens Studio kullanılarak oluşturulmuş 100 binden fazla lens Snapchat kullanıcıları tarafından kullanılmayı bekliyor. Ayrıca diyelim ki Snap’leri izlerken müthiş eğlenceli bir lense rastladınız ve snap’inizde kullanmak istediniz. Bunun için söz konusu snap’i yukarı kaydırmanız yeterli.

SNAPCHAT LENS EXPLORER KULLANIMA AÇILDI AMA…

Snapchat Lens Explorer şimdilik sadece Snapchat iOS kullanıcıları tarafından kullanılabiliyor. Ancak telaşa gerek yok, yeni özelliğin Snapchat Android uygulamasına da gelmesi çok yakın. Ayrıca Instagram kullanıcıları da merak etmesin, Snapchat’i esin kaynağı olarak kullanan Instagram’ın Snapchat’in yeni Lens Explorer özelliğinden de ‘esinlenmesi’ gayet olası.

