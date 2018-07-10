Sony Xperia XZ2 Premium şaşırtıcı bir fiyatla satışa çıktı!

Sony Xperia XZ2 Premium Sony’nin ilk çift kameraya sahip akıllı telefonuydu. Ancak nedendir bilinmez Sony telefonu tanıtmak için bir etkinlik bile yapmadı. İlk olarak Nisan ayında duyurusu yapılan yeni nesil Sony akıllı telefonu, takvimler içinde bulunduğumuz Temmuz ayını gösterdiğinde ön siparişe açılacaktı. Nitekim öyle de oldu, Xperia XZ2 Premium ABD’de ön siparişe açıldı.

İŞTE SONY XPERİA XZ2 PREMİUM’UN FİYATI!

Amazon.com’da ön siparişe açılan Sony Xperia XZ2 Premium 999.99 dolarlık fiyatıyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Yanında 280 dolarlık Xperia Ear Duo hediyesiyle bir nebze olsun fiyatını karşılayan Xperia XZ2 Premium, yine de çok pahalı. Hele ki rakipler düşünüldüğünde Xperia XZ2 Premium’un birçok ülke pazarındaki işi çok zor.

XPERİA XZ2 PREMİUM TÜRKİYE’YE GELECEK Mİ?

Sony Türkiye’nin Xperia XZ2 Premium’u Türkiye’ye getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor. Zira Sony Türkiye’nin kapatılacağı ve Sony’nin Türkiye pazarından çekileceği iddia ediliyor. Böyle bir durumda Sony Xperia XZ2 Premium ile hiç tanışmamamız sürpriz olmaz.



