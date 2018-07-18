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Spotify Wear OS’a adapte edildi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 18.07.2018 08:15 | Son Güncelleme

İlk kez geçen ay kullanıma sunulan Spotify Lite, XDA Developers forumunda bir geliştirici tarafından Wear OS’a adapte edildi. Modifiye edilmiş versiyon birçok akıllı saat kullanıcısını memnun edecek düzeyde.

Spotify Wear OS’a adapte edildi

Google’ın platformu, akıllı saat pazarının en büyük platformlarından birisi. Platformun Android Wear 2.0 ile, telefondan bağımsız şekilde de bazı işlevleri yerine getirilebileceği söylenmişti. Ne yazık ki bu çok başarılı olmadı. Çoğu popüler Wear OS uygulaması hala çalışmak için ana cihazla bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Buna Spotify da dahil.

XDA forumunda moneytoo isimli bir geliştirici ise, geçtiğimiz haftalarda duyurulan Spotify Lite’ı, Wear OS’a uyarladı. Zaten basitleştirilmiş bir versiyon olan Lite, neredeyse kusursuz uyum sağlıyor ve çalışıyor. Uygulamanın hemen her Android Wear’lı cihazda kullanılabildiği de belirtiliyor. Elbette en büyük avantaj, orijinal uygulamanın aksine uygulamanın tek başına da çalışabilmesi.

Hemen buradaki linkten XDA Developers forumlarına giderek apk’yı indirebilirsiniz. Ziyaret edeceğiniz web sitesinin ve yükleyeceğiniz apk’nın Donanım Günlüğü ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını ve tüm sorumluluğun da size ait olduğunu hatırlatalım.

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Spotify Lite Spotify

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