Spotify Wear OS’a adapte edildi

Google’ın platformu, akıllı saat pazarının en büyük platformlarından birisi. Platformun Android Wear 2.0 ile, telefondan bağımsız şekilde de bazı işlevleri yerine getirilebileceği söylenmişti. Ne yazık ki bu çok başarılı olmadı. Çoğu popüler Wear OS uygulaması hala çalışmak için ana cihazla bağlantıya ihtiyaç duyuyor. Buna Spotify da dahil.

XDA forumunda moneytoo isimli bir geliştirici ise, geçtiğimiz haftalarda duyurulan Spotify Lite’ı, Wear OS’a uyarladı. Zaten basitleştirilmiş bir versiyon olan Lite, neredeyse kusursuz uyum sağlıyor ve çalışıyor. Uygulamanın hemen her Android Wear’lı cihazda kullanılabildiği de belirtiliyor. Elbette en büyük avantaj, orijinal uygulamanın aksine uygulamanın tek başına da çalışabilmesi.

Hemen buradaki linkten XDA Developers forumlarına giderek apk’yı indirebilirsiniz. Ziyaret edeceğiniz web sitesinin ve yükleyeceğiniz apk’nın Donanım Günlüğü ile herhangi bir ilişkisinin olmadığını ve tüm sorumluluğun da size ait olduğunu hatırlatalım.

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