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TBF Mobil ile cepte basketbol keyfi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.06.2018 14:22 | Son Güncelleme

Türkiye Basketbol Federasyonu, TBF Mobil uygulaması ceplere basketbol keyfini getiriyor.

TBF Mobil ile cepte basketbol keyfi

Her ne kadar Türkiye'de spor denince akla futbol gelse de basketbol da hatırı sayılır bir kitle tarafından takip ediliyor. Basketbol alanında otoriter kurumlardan biri olan Türkiye Basketbol Federasyonu ya da kısa adıyla TBF, yayınladığı yeni uygulama ile bu sporun tutkunlarının beklentilerini karşılıyor.

TBF mobil uygulaması ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun resmi internet sitesi olan www.tbf.org'da yer alan son haberlerin yanı sıra tüm play-off ve Milli Takım maçlarının canlı skorları anlık olarak takip edilebilecek. Ayrıca kullanıcılar milli takımların güncel kadro ve fikstür detaylarına da ulaşabilecekler.

Uygulamada ayrıca Erkek ve Kadın A Milli, U20, U19, U18, U16,15 Takımlarının, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi, Türkiye Basketbol Ligi, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi, Türkiye Basketbol İkinci Ligi, Kadınlar Bölgesel Basketbol Ligi ve Basketbol Gençler Ligi ile ilgili tüm maçların eşleşmeleri, sonuçları, puan durumları ve fikstürleri yer alıyor. Basketbol severler takımlarının en güncel fikstür detaylarına da anında erişebilecekler.

Ayrıca Erkekler ve Kadınlar Cumhurbaşkanlığı, Erkekler ve Kadınlar Türkiye, Federasyon ve TKBL Federasyon Kupalarının tamamı hakkında genel bilgilerin yanı sıra, mücadele eden takımların fikstür bilgisine uygulamada kolaylıkla ulaşılıyor.

TBF Mobil uygulamasını, iOS için buradan

https://itunes.apple.com/tr/app/tbf/id1159717046?l=tr&mt=8 ve Android için buradan https://play.google.com/store/apps/details?id=org.tbf.nationalapp&hl=pt mobil cihazınıza ücretsiz olarak yükleyebilirsiniz.

Basketbol TBF Mobil ile cepten takip edilecek

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Anahtar Kelimeler:
TBF Mobil cep telefonu basketbol

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