Tesla 3600 kişiyi işten çıkarıyor

Konuyla ilgili açıklama şirketin kurucusu ve CEO'su çılgın girişimci Elon Musk tarafından yapıldı. Twitter hesabında da açıklama yapan Musk, şirketin hisselerindeki düşüş ve kârlı hale geçebilmek için bu adımı atmak zorunda olduklarını belirtti.
Tesla, Model 3 üretimini tehlikeye atmadan maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir bir şekilde kârlı hale getirmek için, şirket genelinde yaklaşık 3 bin 600 kişinin işine son verecek. Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, kesintilerin geçen ay söz verilen, Tesla'nın yönetim yapısının sadeleştirilmesinin bir parçası olduğunu söyledi.
Konuyla ilgili olarak şirket içi bir e-posta gönderen Musk, “Bu çabanın bir parçası olarak, maliyetleri azaltma ve kârlı olma gereğiyle, şirket genelinde meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 9'uyla yolları ayırma konusunda zor bir karar aldık. Bu kesintiler tamamen maaşlı nüfusumuzdan oluşuyor ve hiçbir üretim ortağı bulunmuyor, bu nedenle önümüzdeki aylarda Model 3 üretim hedeflerine ulaşma kabiliyetimizi etkilemeyecek” dedi.
Salı günü durumdan etkilenen çalışanları bilgilendirmeye başladığını ve hafta boyunca bunu yapmaya devam edeceğini söyleyen şirket sözcüsü, genel istihdamın yaklaşık 37 bin sayısına gerileyeceğini, bunun da geçen yılın sonundaki rakamlarla aynı çizgide olacağını belirtti.
Bu e-postanın internete düşmesi üzerine kişisel Twitter hesabından aynı mesajı yayınlayan Musk, bu adımı atmak zorunda olduklarının altını çizdi.
Tesla yeniden yapılanıyor
Musk, Mayıs ayında çalışanlara, şirketin üretim sorunları, üst düzey personelin görevlerini bırakması ve elektrikli arabaların kaza yapması nedeniyle yaşanan çöküşle ilgili olarak “kapsamlı bir yeniden yapılanma” yürütmekte olduğunu söylemişti. Nisan ayı başında şirketin hisseleri geçen Eylül ayının en yüksek seviyesine göre yüzde 35 düşmüş, ancak haftada 5000 adet Model 3 araç üretimi hedefine ulaşmanın bu yılki kayıpların neredeyse tümünü sileceği belirtilmişti.
Sürekli zarar ediyor
Tesla, 2018 yılının ilk çeyreğini büyük bir zarar açıklayarak kapattı. Son çeyrekte açıklanan 710 milyon dolar şirket tarihinin en büyük zararı olarak belirtiliyor. Bu tutar 2003 yılında, kurulan ve elektrikli otomobil sektöründe öncü olmayı hedefleyen Tesla’nın en büyük zararı olarak kayda geçti.
Şirket geçen yıl 2 milyar doların üzerinde zarar etmişti. Yapılan açıklamaya göre 2018’in ikinci yarısından sonra Tesla’nın kar edeceği taahhüt edildi. Sermaye harcamalarını bu yıl 3 milyar doların altında tutmayı hedefleyen firma, ‘kısa vadeli ihtiyaçlara’ odaklanacağını ifade ediyor.
Personel sayısındaki azalmanın bu zararı ne kadar engelleyeceği ise ayrı bir tartışma konusu. Bu konudaki sonuçları önümüzdeki aylarda hep beraber göreceğiz.
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