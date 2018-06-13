Tesla 3600 kişiyi işten çıkarıyor

Konuyla ilgili açıklama şirketin kurucusu ve CEO'su çılgın girişimci Elon Musk tarafından yapıldı. Twitter hesabında da açıklama yapan Musk, şirketin hisselerindeki düşüş ve kârlı hale geçebilmek için bu adımı atmak zorunda olduklarını belirtti.

Tesla, Model 3 üretimini tehlikeye atmadan maliyetleri düşürmek ve sürdürülebilir bir şekilde kârlı hale getirmek için, şirket genelinde yaklaşık 3 bin 600 kişinin işine son verecek. Elon Musk, Salı günü yaptığı açıklamada, kesintilerin geçen ay söz verilen, Tesla'nın yönetim yapısının sadeleştirilmesinin bir parçası olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili olarak şirket içi bir e-posta gönderen Musk, “Bu çabanın bir parçası olarak, maliyetleri azaltma ve kârlı olma gereğiyle, şirket genelinde meslektaşlarımızın yaklaşık yüzde 9'uyla yolları ayırma konusunda zor bir karar aldık. Bu kesintiler tamamen maaşlı nüfusumuzdan oluşuyor ve hiçbir üretim ortağı bulunmuyor, bu nedenle önümüzdeki aylarda Model 3 üretim hedeflerine ulaşma kabiliyetimizi etkilemeyecek” dedi.