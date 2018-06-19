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Tesla Model S yandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 19.06.2018 08:16 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz günlerde Los Angeles’taki Santa Monica Bulvarında park halindeki bir Tesla Model S bir anda yanma başladı. Kameralara kaydedilen görüntüler ise yürekleri ağza getirdi. İşte detaylar.

Tesla Model S yandı!

Yanmaya başlayan Tesla Model S’in park halinde olması yetkililer tarafından büyük bir şans olarak görülüyor. Olayla ilgili inceleme başlata bölge şerifi kazayla ilgili ilk izlenimini açıkladı. Kazanın elektrikli araçta kullanılan bataryadan çıktığına neredeyse kesin gözü ile bakılırken Tesla yaşanan talihsiz olayla ilgili detaylı bir soruşturma açtı.

Ayrıca yanan Tesla Model S’in sahibinin Amerikalı aktris Mary McCormack’ın eşi olduğu ortaya çıktı.

Mary McCormack kazadan hemen sonra Tesla’nın  resmi Twitter hesabına bir tweet atarak yangının video görüntülerini paylaştı.

Amerikan elektrikli otomobil üreticisi Tesla Motors’un kurucusu Elon Musk sön dönemde gerçekten zor günler geçiriyor. Uzun bir süredir üretimden yeterli verimi alamayan Musk, bir hayli geciken Tesla Model 3 teslimatları nedeniyle şirkette nakit akışını sağlayamıyor. Ayrıca şirket borsada düşen hisseleri ile giderek güç kaybediyor.

Geçtiğimiz günlerde iş gücünün yaklaşık %9’unu işten çıkaran Musk işleri yoluna koyma çalışıyor. Ayrıca Tesla modellerinin Otopilot kaynaklı kazaları henüz gündemden düşmemişken yaşanan batarya kaynaklı bu yangın markanın prestijini biraz daha lekeledi.

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Anahtar Kelimeler:
Los Angeles Tesla

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