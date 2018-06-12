Üretim 2020, resmi tanıtım ise 2019 yılında olacak

Tesla’nın son hissedarlar toplantısında konuşan CEO Elon Musk, yakında çıkması beklenen elektrikli SUV modeli Model Y hakkında detayları paylaşmayı ihmal etmedi. Hatta Elon Musk toplantıda yeni araçta direksiyon simidi yada deri döşeme olmayacağını söyleyerek şaka yapmayı da ihmal etmedi.
Toplantının hemen ardından ilgiyle beklenen Tesla Model Y elektrikli SUV modelinin eskizi gösterildi. Görüntü aracın ana hatları hakkında bilgi versede net bir veri elde edilemiyor. Taslak çizimleri aracın ön kısımını mı yoksa arka bölümünü mü gösteriyor kesin bir bilgi henüz bulunmuyor.
Merakla beklenen Tesla Model Y, Model 3’e benzer boyutlarda küçük bir SUV olarak karşımıza çıkacak. Yayınlanmış olan eskizde Model 3’ten daha uzun bir araç bizleri bekliyor olacağına kesin gözüyle bakabiliriz.
Tesla’nın yeni otomobil modeliyle ilgili üretim planlarını yıl sonunda önce açıklaması bekleniyor. Bildiğimiz üzere Elon Musk daha önce aracın 2019 yılının Mart ayında tanıtıma sunulacağını açıklamıştı. Şirket, 2020 yılında ise seri üretime geçerek aracı piyasaya sunma fikrinde kararlı gözüküyor.
Sonuç olarak Tesla yaptığı bu hamleler ile piyasa içerisinde olmak istediğini hem yatırımcısına hem de kullanıcılarına kanıtlamanın planlarını yapıyor.
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