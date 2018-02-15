Vatandaş robot Sophia sorularınızı sosyal medyadan yanıtlayacak!

Merak edenler Sophia için sorularını, #SophiayaSor hashtag'i altında twitter ya da facebook üzerinden sorabilecek. Sophia'ya en yaratıcı soruyu soran, Marketing Meetup'a ücretsiz katılım hakkı kazanacak.

Hanson Robotics ve Las Vegas Üniversitesi tarafından geliştirilen; son olarak eklenen ünitelerle tam bir bedene kavuşan dünyanın ilk insansı robotu Sophia, pek çok Avrupa ülkesinden önce ilk kez Türkiye'ye gelecek. Bu yıl 5'incisi düzenlenecek olan Marketing Meetup'un konuğu olacak Sophia, 19 Nisan'da merak edilen soruları sahneden yanıtlayacak.

Odak noktası "deneyim" olan ve iş hayatının ulusal ve global dehalarını bir araya getirecek Marketing Meetup öncesi, Sophia'ya soru sormak isteyenler, #SophiayaSor hashtag'i altında twitter ya da facebook üzerinden soru sorabilecekler. Meraklılardan gelecek sorulara Sophia, 19 Nisan'da Uniq İstanbul'da düzenlenecek Marketing Meetup sahnesinden yanıt verecek. Ayrıca, #SophiayaSor hashtag'ine iletilecek en yaratıcı sorunun sahibi, Marketing Meetup'a ücretsiz katılım hakkı kazanacak.

İş zekasına, analitiğe ve entelektüelliğe odaklanan Marketing Meetup'ın konuğu olacak Sophia, her türlü insan duygusunu mimiklerle ifade edibiliyor; bu ifadelerin arkasındaki duyguları, sahip olduğu yapay zeka sayesinde öğrenebiliyor.

Kısa süre önce Birleşmiş Milletler İnovasyon Şampiyonu seçilen Sophia, şimdiye kadar pek çok tv programına konuk olmuştu. Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verilen Sophia, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu Komitesine de üye seçilmişti.