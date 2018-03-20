VW elektrikli otomobiller konusunu kafaya taktı

Volkswagen Group CEO’su Matthias Müller geçtiğimiz günlerde Berlin’de düzenlenen bir basın toplantısına katıldı. Toplantının gündemi ise markanın “Roadmap E” adını verdiği yeni stratejisi oldu. Şirket son aylarda bu stratejiyi büyük bir kararlılıkla uyguluyor. Alman üretici, 2025 yılına kadar 80 farklı elektrikli araç tanıtmayı ve 3 milyondan fazla üretim yapmayı planlıyor. Şirket için 2018 yılı ise bir dönüm noktası. Çünkü bu yıl üçü saf elektrikli ve altısı hibrid olmak üzere dokuz yeni model tanıtılacak. Şu an Volkswagen Group bünyesinde sadece üç tesiste elektrikli otomobil üretilebiliyor. Bu yılın sonuna kadar bu amaçla dokuz farklı üretim tesisi kurulması planlanıyor.
Şirket, elektrikli otomobil üretim planları kapsamında 16 yeni üretim tesisi ve daha çok elektrik batarya tedariki için toplam 25 milyar dolarlık dev bir yatırım yaptı. Marka otomobillerde kullanılacak EV bataryaları için Çin merkezli elektronik şirketleri ile çalışıyor. Ayrıca LG Chem ve CATL gibi batarya tedarikçileri Avrupa’da batarya üretim fabrikaları açmak için birçok yatırım gerçekleştiriyor. Avrupa’yı bir fırsat olarak gören şirketler otomotiv devlerinin ihtiyacı olan EV pillerini eksiksiz ve daha hızlı teslim etmeyi planlıyor.
Toplantıda dizel otomobiller konusuna da değinen Müller açıklamasında “Roadmap E stratejisini eksiksiz uygulamak bizim için öncelik ama bu dizel gibi içten yanmalı motorlara sırtımızı döndüğümüz anlamına gelmiyor. Sadece 2018 yılı için geleneksel motor sistemlerine tam 20 milyar avro yatırım yaptık. Önümüzdeki beş yıl içerisinde ise bu rakam 90 milyar avroyu geçecek” dedi.
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