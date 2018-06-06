WhatsApp’ın sinir bozan o tuşu sonunda değişiyor!

WhatsApp İOS ve Android kullanıcıları için bir yeniliğe daha imza atıyor. Facebook bünyesinde faaliyetlerini sürdüren WhatsApp, kullanıcılarının bir dileğini daha gerçekleştiriyor.
WHATSAPP SES KAYIT TUŞU YENİLENİYOR
WhatsApp güncellemesi ile birlikte ses kaydı özelliğine yenilikler eklenecek. Yeni güncellemeyle gönder tuşu ile aynı yerde çıkan ve kullanıcıların yanlışlıkla basmasına neden olan ses kayıt tuşunu yenileyecek. WhatsApp’ın yeni ses kayıt tuşu kullanışlı bir hale getirilerek kullanıcılara sunulacak.
WhatsApp Beta sürümünde ortaya çıkan yenilikler şimdilik maalesef Beta kullanıcılarının kullanıma açık durumda. Ancak WhatsApp’ın İOS ve Android cihazlar için yayınlayacağı güncelleme ile birlikte yeni ses kayıt tuşunu da tüm WhatsApp kullanıcılarına sunması bekleniyor.
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