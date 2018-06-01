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Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ile ön plana çıkıyor

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 01.06.2018 08:15 | Son Güncelleme

Xiaomi sekizinci yılı için özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Bu etkinlik dahilinde Xiaomi Mi 8 SE modeli açıklanarak takipçilerine sürpriz yapılmış oldu.

Xiaomi Mi 8 SE özellikleri ile ön plana çıkıyor

Süpriz olarak tanıtılan Xiaomi Mi 8 SE modeli tasarım olarak köşeleri keskinleştirmiş ve dörtgen bir görünüm hattı yakalanmış durumda. Bu bakımdan oldukça farklı gözüküyor.

Ekran olarak ise 5.88 inçlik AMOLED ekranda 2280×1080 piksel çözünürlük sunan ürün çentikli tasarım olmasına karşın yüz tanıma sistemine sahip değil. Bu sistem Mi 8 özelinde olarak piyasada farklılaşma yoluna gidiliyor.

Yeni model yonga seti olarak ise Snapdragon 710 üzerinde 8 çekirdekli bir yapıda 2 adet Kryo 360 çekirdeği performans modu üzerinde ve 2.2GHz seviyesine kadar ulaşabiliyor. 6 adet Kryo 360 çekirdeği 1.7GHz hızında ve performans verimlilik modundan oluşuyor.

Grafik birimi olarak ise Adreno 616 ile oldukça akıcı bir oyun deneyimi verebiliyor. 4K 60fps performansı dikkat çeken ayrıntılar arasında gösterilebilir. Bunların yanında 3120mAh batarya, QuickCharge 4+ şarj desteği ve 800Mbps indirme hızlarına çıkabilen Cat. 15 LTE modem de ürün dahilinde yer alıyor.

Kamera performansında ise 12MP+5MP çözünürlüğünde çift sensör olan arka kamera ve 20MP çözünürlüğünde ön kamera ile iyi bir fotoğraf deneyimi sunuyor. Yakın zamanda satışta olacak ürün için ise 285$ gibi bir fiyat etiketi belirlenmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
Xiaomi akıllı telefon

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