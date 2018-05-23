Xiaomi Mi Max 3’ün çıkışı temmuz ayına kaldı

Xiaomi Mi Max 2’nin çıkmasının üzerinden tam 1 yıl geçti. Bu yüzden Xiaomi kullanıcıları bir süredir Mi Max 3’ün ne zaman çıkacağını merak ediyordu. Bugün Xiaomi CEO’su bir açıklama yaparak Xiaomi Mi Max 3’ün ne zaman çıkacağına açıklık getirdi. Mi Max 3’ün bu ay çıkmasını bekleyen kullanıcılar bu açıklamadan pek de memnun olmayacak.
Çünkü Xiaomi CEO’su Lei Jun’un Weibo üzerinden yaptığı açıklamaya göre Mi Max 3 hala hazır değil. Jun, heyecanla beklenen telefonun temmuz ayında satışa çıkacağını duyurdu. Teknoloji dünyasındaki genel kanı Xiaomi’nin Mi Max 3’ü bu ay sonunda resmen tanıtacağı yönündeydi. Ancak gelen bu son açıklama kullanıcıların temmuza kadar beklemesi gerekeceğini gösteriyor.
Xiaomi bu ay sonunda düzenleyeceği etkinlikte yeni amiral gemisi akıllı telefonu Xiaomi Mi 8th Anniversary Edition ve Xiaomi Mi Band 3’ü görücüye çıkaracak.
Daha önce çıkan söylentilere göre Mi Max 3; kablosuz şarj, iris tarayıcı, 6.99 inçlik devasa bir ekran ve 5500 mAh batarya gibi son derece ilgi çekici özelliklere sahip olacak.
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