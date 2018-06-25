Xiaomi Mi Pad 4 sonunda tanıtıldı!

Daha bu sabah Redmi 6 Pro’yu tanıtan Xiaomi, bununla birlikte Mi Pad tablet serisinin yeni üyesi Mi Pad 4’ü de tüketicilerin beğenisine sundu.

Mi Pad 4, bir önceki nesil Mi Pad 3 ile aynı boyutta ekrana sahip olmasına rağmen %9.4 daha küçük cihaz ebatlarına sahip bir şekilde karşımıza çıkıyor.

Xiaomi Mi Pad 4, 3GB RAM+32GB ROM ve 4GB RAM+64GB ROM seçeneklerinden birini seçebiliyorken, kablosuz bağlantı tarafında da Wi-Fi ve Wi-Fi+LTE seçeneklerine sahip oluyorlar.

Bir önceki nesil tablet olan Mi Pad 3’te yalnızca Wi-Fi bağlantı seçeneği bulunuyordu. Ancak bu konuda Xiaomi geriden gelmek istemediği için geliştirmelerine bu nesil ve bir sonraki nesilde de devam edeceğinin özellikle altını çizdi.

Xiaomi Mi Pad 4, f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 MP’lik bir arka kamera ve aynı diyafram açıklığına sahip 5MP’lik bir ön kamera ile tüketiciler ile buluşuyor. Cihazın güvenliği yüz tanıma kilit özelliği ile sağlanmakta olduğunun da altını çizelim.

Genel olarak teknik detaylara göz atacak olursak:



İşlemci: Snapdragon 660

RAM: 3GB/4GB

Depolama: 32GB/64GB

Ekran: 8 inç 16:10 Full HD+

Arka Kamera: 13MP, f/2.0 diyafram