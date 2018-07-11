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Yeni bir küresel tehditle karşı karşıyayız

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.07.2018 09:01 | Son Güncelleme

Ev ve ofislerdeki yüzbinlerce modem, VPNFilter adlı zararlı yazılım tarafından tehdit ediliyor. Bu zararlı kod, modem içindeki yönlendiriciden geçen trafiği izleyebiliyor ve cihazı çalışamaz hale getirebiliyor.

Yeni bir küresel tehditle karşı karşıyayız

11 soruda bu tehdite ilişkin merak edilenler

Neler oluyor?

50'den fazla ülkede 500 bin kadar yönlendirici (Router), VPNFilter olarak adlandırılan kötü amaçlı yazılım tarafından tehlikeye atıldı.

Ne yapmalıyım?

Modeminizi yeniden başlatın. Yani kapatın, elektriği kesin, 30 saniye bekleyin, tekrar açın.

Evde yönlendirici mi var? Haberim yok.

Yönlendiriciler, eviniz veya ofisinizdeki ağ ile global ağ arasındaki trafiği yöneten özel cihazlardır. Ayrı birimlerdir ama günümüzde genellikle internet bağlantısını sağlayan modem cihazlarının içinde yer alırlar.

Neden kapatıp açmalıyım?

VPNFilter kodunun büyük kısmı, geçici bellekte duruyor ve bir yeniden başlatma hareketiyle siliniyor. Bu yüzden ABD Federal Polisi FBI’in yanı sıra ESET de yönlendiricinizi yeniden başlatmanızı tavsiye ediyor.

Biraz daha açıklar mısınız?

Yönlendiricilerin kod ve bilgileri depolamak için üç yeri vardır: Güç gittiğinde içeriğini de kaybeden normal bellek; güç kapatıldığında bile içeriğini koruyan geçici olmayan bellek ve içeriğinin değiştirilmesi nispeten zor olan firmware. 

Bu tehditten kim etkilenir?

Bu tehdit çoğunlukla ev, ev ofis veya küçük ofis (SOHO) odaklı yönlendiricileri etkiliyor.

Benim yönlendiricim de etkilenmiş olabilir mi?

Etkilenmiş routerlerin listesi giderek uzuyor. Bu nedenle tüm SOHO yönlendiricilerinin yeniden başlatılmasını tavsiye ediyoruz.

Yeniden başlatma, sıfırlama (reset) ile aynı mı?

HAYIR! Sıfırlama (resetleme, reset atma), yapılandırma bilgilerini siler ve yönlendiriciyi fabrika ayarlarına döndürür. Yapılandırmayı nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız ve yapılandırma bilgilerinin bir kaydını almıyorsanız, yönlendiricinizi sıfırlamayın.

VPNFilter kalıcı belleğe ulaşmış olabilir?

Bu konuda bilgiler şimdilik yetersiz, ancak cihazı yeniden başlatmak VPNFilter'ın kalıcı belleğe yazmış olabileceği kodu kaldırmaya yetmez. Uçucu olmayan hafızanın silinmesi bir cihazın sıfırlanmasını gerektirir, ancak ne yaptığınızı bilmedikçe bir sıfırlama yapmamalısınız. Yönlendiriciniz internet servis sağlayıcınız (ISS) tarafından sağlanıyorsa, sizi önceden uyarmamış ve durumu size bildirmemişse, talimatlar için onlara başvurmalısınız.

Başka hangi savunma önlemleri alabilirim?

Yönlendiricinizi en son ürün yazılımına yükseltmeyi, varsayılan şifreyi değiştirmeyi ve uzaktan yönetimi devre dışı bırakmayı düşünün.

ESET, bu kötü amaçlı yazılımı tespit ediyor mu?

Evet, bu zararlı yazılım Linux/VPNFilter olarak etiketlendi. Lisanslı ESET kullanıcıları bu zararlıya karşı korunuyor. Ancak zararlı kaynağını kesmek adına ESET yine de yönlendiricinizi yeniden başlatmanızı öneriyor.

VPNFilter zararlısı ne yapar?

VPNFilter, ortadaki-adam olarak adlandırdığımız (man in the middle) saldırı yeteneklerine sahip kötü amaçlı bir yazılımdır. Online banka hesabınıza giriş yapmak için kullandığınız parola gibi şeyler de dahil olmak üzere, yönlendiriciden geçen trafiği yakalamakla kalmaz, aynı zamanda size gönderilen bilgileri de değiştirebilir. Örneğin hesabınızda yanlış bir bakiye bile görüntüleyebilir. Bu yüzden, yönlendiricinin yeniden başlatılmasını geciktirmeyin. VPNFilter’in yetenekleri hakkındaki araştırmalar devam ediyor.

Pixel güncelleme sorunu nihayet çözüldü!

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modem VPNFilter

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