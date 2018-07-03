Yeni iPhone’lar rekabeti başka bir boyuta taşıyor

Aylardır Apple’ın üç yeni iPhone’la geleceğini konuşuyoruz. iPhone X ile bu işin temellerini atan şirket, bu sene ekran boyutlarında da revizyona giderek zaten hat safhada olan rekabetin çıtasını daha yukarı taşıyacak. Apple’ın gelmiş geçmiş en büyük telefonu, eylül ayındaki üç yeni iPhone’dan birisi olacak. ABD’li şirketin en büyük rakibi Samsung ise bu gelişmeleri izlemekle yetinmiyor elbette; The Bell’den gelen haberlere göre Galaxy S10 Plus, 6.44 inçlik ekranıyla Apple’a cevap niteliği taşıyor. Amiral gemisi ayrıca bu özelliğiyle Note 9‘dan da daha büyük olacak.

Her ne kadar 9 Ağustos‘taki tanıtım tarihiyle ilgiliyi Note 9 toplamış olsa da S10 ailesinden haberler gelmeye başladı. Buna göre 2019’un amiral gemisinde, üçlü arka kamera ve ekran üzerinde parmak izi okuyucu en flaş özellikler arasında yer alacak. Bu değişiklikle beraber yüz tanıma sensörüne de yer veren Güney Koreli firma, bir süredir kullandığı sevilmeyen iris tarayıcıya da veda edecek. Bahsi geçen yeniliklerin Note 9′da karşımıza çıkması beklenmiyor.

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