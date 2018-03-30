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Yeni madencilik cihazları ilgi çekti

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 30.03.2018 14:21 | Son Güncelleme

Kripto para madencileri için özel ürünler üreten Bitmain, yeni üretime koyduğu Ether’e özel donanımlar ile AMD ve Nvidia karşısında çok ciddi bir güce sahip olabilir.

Yeni madencilik cihazları ilgi çekti

Bitcoin madencilik dünyasına yönelik ASIC isimli ürünleri ile pazara damga vuran Çinli şirket Bitmain, şimdi de Ether madenciliği için özel donanımlar üreterek AMD ve Nvidia karşısında oldukça ciddi bir rakip olmaya hazırlanıyor.  Bitmain halihazırda pazarda yüzde 80 gibi bir rakamı kontrol ederek liderliğini korumak istiyor.

Wall Street tarafından gelen bilgilere göre Bitmain, uzun zamandır Ether ve diğer benzeri kripto paraların(ERC20 tabanlı kripto para türleri) madenciliğinin yapılması için özel bir ASIC sistemi üzerinde çalışıyor. Üzerinde çalışılan bu cihazlar 2018 yılının ikinci çeyreğinde müşterilerin karşısına çıkabilir. Bunun yanında en az üç firma daha bu pazara yönelik ürünleri ile piyasada olacak. Tabi ki Bitmain tarafından yapılan bu hamle pazarda yüzde 20 satışı olan AMD ve yüzde 10 satışı olan Nvidia tarafına ciddi oranda zarar verecek gibi gözüküyor.

Şubat ayı içerisinde yapılan araştırmada 2013 yılında kurulan ve 2017 yılını 3 milyar doların üzerinde kar ile kapatan Bitmain, sektörde 24 yıldır faaliyet gösteren Nvidia karşısında oldukça ciddi bir konuma gelere dikkatleri üzerine çekiyor. Yakın gelecekte ortaya çıkmış olan bu rekabetin sonuçlarının ne olacağını bekleyip hep birlikte göreceğiz.

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Anahtar Kelimeler:
kripto para bitmain ether NVIDIA AMD

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