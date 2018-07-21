Yeşil nokta Instagram’a geldi

Son aylarda atağa kalkan ve birçok yeni özellikle donatılan Instagram, yepyeni bir özelliğe kavuştu. Yeni özellik sayesinde bir kişinin takipçileri içinde yer alan ya da bir şekiled mesajlaştığı kişinin o an aktif olarak Instagram kullanım kullanmadığı görülebiliyor. O kişi aktif olarak Instagram kullanıyorsa fotoğrafının yanında yeşil bir nokta görünüyor.

Aslında zaten varolan bir özellik olan kişinin online olup olmadığını gösterme özelliği, artık yeşil nokta ile ifade edilir hale geldi. Daha önce de bir kişi online ise isminin yanında 'Şu an aktif' ibaresi yer alıyordu. Ancak önceden kişinin fotoğrafının yanında yeşil bir nokta görünmüyordu.

Bu özelliğin iki ana hedefi bulunuyor. Bunlardan birincisi, kullanıcıların keyif aldıkları içerikleri paylaşırken diğer kullanıcılarla olan etkileşiminin artması. İkincisi ise Instagram Direct ile yapılan gerçek zamanlı sohbetlerin sayısını artırmak.

Instagram yeşil nokta nasıl kapatılır?



Son görülme ile benzer şekilde, yeşil noktanında görünmesi de engellenebiliyor. Bunun için Instagram'da Ayarlar bölümüne girdikten sonra, Hareket Durumu menüsü altında bulunan Hareket Durumunu Göster seçeneğini kapatmak yeterli oluyor.

Eğer siz telefonunuzdaki Instagram uygulamasında bu özelliği göremiyorsanız güncelleme yapmanız gerekebilir.

Kaynak: Teknolojioku

