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Yine sızdı: Galaxy Note 9 Geekbench’te kendini gösterdi

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 11.05.2018 20:21 | Son Güncelleme

Samsung’un Yaz aylarında tanıtacağı akıllı telefonu Samsung Galaxy Note 9’un Geekbench sonuçları ortaya çıktı. Özellikleri listelenen Galaxy Note 9 efsane bir model olmaya geliyor gibi. İşte Galaxy Note 9’un ‘neredeyse’ kesinleşen özellikleri…

Yine sızdı: Galaxy Note 9 Geekbench’te kendini gösterdi

Galaxy Note 9 özellikleri belli olmaya başladı. Şurada Ağustos ayına birkaç ay kalmışken sızım sızım sızan Galaxy Note 9 bu kez Geekbench testinde ortaya çıktı.

SAMSUNG GALAXY NOTE 9 GEEKBENCH’TE GÖRÜNDÜ

Geekbench’te listelenen Galaxy Note 9 SM-N960U kod adına sahip. Bu kod adına bakılırsa sızıntının kaynağındaki model, ABD’de satışa sunulacak olan Galaxy Note 9 modeli. Bu da telefonda Qualcomm’un Snapdragon 845 işlemcisinin yer alacağını gösteriyor. (Avrupa’da Exynos 9810) İsterseniz hemen Galaxy Note 9’un diğer özelliklerine ve efsane Geekbench skoruna bakalım.

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GALAXY NOTE 9 ÖZELLİKLERİ

Galaxy S9 Plus’dan sonra Samsung’un 2018 yılındaki en büyük kozlarından biri olacak olan Galaxy Note 9’da tasarımsal anlamda pek bir değişiklik olmayacak. Geekbench’teki özellikler listesine göre telefonda 6GB RAM ve 64GB dahili hafıza bulunacak. Ayrıca telefon Android 8.1 Oreo işletim sistemiyle kutusundan çıkacak.

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Samsung Samsung Galaxy Note 9 Geekbench android

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