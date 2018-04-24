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YouTube milyonlarca videoyu kaldırdı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 24.04.2018 20:32 | Son Güncelleme

YouTube son bilançosunu açıkladı. Açıklamaya göre YouTube, 3 ay içinde tam 8.3 milyon videoyu kurallara uymadığı için sildi. YouTube'un en çok şikayet aldığı ülke ise Hindistan oldu. Peki sıralamada Türkiye kaçıncı sırada?

YouTube milyonlarca videoyu kaldırdı!

YouTube’a artık her saniyede bir video yükleniyor. Bu durum beraberinde çeşitli denetim sorunları getiriyor. YouTube'daki video sayısının milyarlarca olduğu düşünürsek ne kadar zor denetlenen bir mecra olduğunu anlayabiliriz. Ancak YouTube denetim sorununu çeşitli algoritmalar ile aşmaya çalışıyor. Açıklanan bilanço da bu çalışmaların bir başarısı sayılabilir.

YOUTUBE KURAL İHLALİ YAPANA ACIMADI

YouTube'un açıkladığı bilançoya göre sadece 2017'nin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 8.3 milyon video YouTube’un topluluk kurallarına takıldı. Bu videoların 6.7 milyonunu YouTube'un algoritmaları tarafından silinirken, geri kalanı ise YouTube çalışanları tarafından fark edilip kaldırıldı.

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YOUTUBE'A EN ÇOK ŞİKAYET HİNDİSTAN'DAN GELDİ

En çok şikayet eden ülkelerin listesini de yayınlayan YouTube, en çok şikayeti Hindistan'dan aldı. Hindistan’ı ABD, Brezilya ve Rusya takip etti. YouTube’a en az şikayet bildirimi ise Suudi Arabistan'dan geldi.

TÜRKİYE YOUTUBE ŞİKAYET LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye söz konusu şikayet listesinde Almanya, İngiltere ve Meksika’nın ardından 8. Sırada yer aldı. Türkiye'nin arkasından ise Endonezya geliyor.

YOUTUBE VİDEOLARIN PARMAK İZİNİ TUTUYOR

YouTube BBC'ye yaptığı açıklamada, silinen videoların "parmak izini" sunucularında sakladıklarını ve böylece aynı videonun tekrar YouTube'a yüklenmesi durumunda hemen engellendiğini belirtti.

Ancak YouTube’un bu açıklamaları kullanıcıları pek tatmin etmiş değil. Çünkü kullanıcılar söz konusu denetimleri yeterli görmüyor, özellikle video silme konusunda platformun ayrımcılık yaptığını düşünüyor.

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