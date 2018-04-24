YouTube milyonlarca videoyu kaldırdı!

YouTube’a artık her saniyede bir video yükleniyor. Bu durum beraberinde çeşitli denetim sorunları getiriyor. YouTube'daki video sayısının milyarlarca olduğu düşünürsek ne kadar zor denetlenen bir mecra olduğunu anlayabiliriz. Ancak YouTube denetim sorununu çeşitli algoritmalar ile aşmaya çalışıyor. Açıklanan bilanço da bu çalışmaların bir başarısı sayılabilir.
YOUTUBE KURAL İHLALİ YAPANA ACIMADI
YouTube'un açıkladığı bilançoya göre sadece 2017'nin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 8.3 milyon video YouTube’un topluluk kurallarına takıldı. Bu videoların 6.7 milyonunu YouTube'un algoritmaları tarafından silinirken, geri kalanı ise YouTube çalışanları tarafından fark edilip kaldırıldı.
YOUTUBE'A EN ÇOK ŞİKAYET HİNDİSTAN'DAN GELDİ
En çok şikayet eden ülkelerin listesini de yayınlayan YouTube, en çok şikayeti Hindistan'dan aldı. Hindistan’ı ABD, Brezilya ve Rusya takip etti. YouTube’a en az şikayet bildirimi ise Suudi Arabistan'dan geldi.
TÜRKİYE YOUTUBE ŞİKAYET LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?
Türkiye söz konusu şikayet listesinde Almanya, İngiltere ve Meksika’nın ardından 8. Sırada yer aldı. Türkiye'nin arkasından ise Endonezya geliyor.
YOUTUBE VİDEOLARIN PARMAK İZİNİ TUTUYOR
YouTube BBC'ye yaptığı açıklamada, silinen videoların "parmak izini" sunucularında sakladıklarını ve böylece aynı videonun tekrar YouTube'a yüklenmesi durumunda hemen engellendiğini belirtti.
Ancak YouTube’un bu açıklamaları kullanıcıları pek tatmin etmiş değil. Çünkü kullanıcılar söz konusu denetimleri yeterli görmüyor, özellikle video silme konusunda platformun ayrımcılık yaptığını düşünüyor.
Erdoğan'la görüşen Bülent Arınç'tan, Abdullah Gül'ün adaylığıyla ilgili üstü kapalı açıklama
Parti Meclisi'nden Kılıçdaroğlu'na ittifak yetkisi
Trump'tan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'a övgü
Çeçenistan Lideri Kadirov’dan Trump ve Merkel'e tehdit!
İstanbul'un göbeğinde kadına şiddet! Herkesin ortasında kadını darp etti, kimse umursamadı
AK Parti, AK Parti MKYK sonrası flaş açıklamalar
Son dakika! Ankara'da sürpriz AK Parti-BBP görüşmesi
Taciz rezaleti! Zihinsel engelli çocuğun yanında yarı çıplak yakalandı
Apple iPhone 5s'i ‘öldürmeyecek'
Okuyucu Yorumları 0 yorum