YouTube milyonlarca videoyu kaldırdı!

YouTube’a artık her saniyede bir video yükleniyor. Bu durum beraberinde çeşitli denetim sorunları getiriyor. YouTube'daki video sayısının milyarlarca olduğu düşünürsek ne kadar zor denetlenen bir mecra olduğunu anlayabiliriz. Ancak YouTube denetim sorununu çeşitli algoritmalar ile aşmaya çalışıyor. Açıklanan bilanço da bu çalışmaların bir başarısı sayılabilir.

YOUTUBE KURAL İHLALİ YAPANA ACIMADI



YouTube'un açıkladığı bilançoya göre sadece 2017'nin Ekim, Kasım ve Aralık aylarında 8.3 milyon video YouTube’un topluluk kurallarına takıldı. Bu videoların 6.7 milyonunu YouTube'un algoritmaları tarafından silinirken, geri kalanı ise YouTube çalışanları tarafından fark edilip kaldırıldı.

YOUTUBE'A EN ÇOK ŞİKAYET HİNDİSTAN'DAN GELDİ



En çok şikayet eden ülkelerin listesini de yayınlayan YouTube, en çok şikayeti Hindistan'dan aldı. Hindistan’ı ABD, Brezilya ve Rusya takip etti. YouTube’a en az şikayet bildirimi ise Suudi Arabistan'dan geldi.

TÜRKİYE YOUTUBE ŞİKAYET LİSTESİNDE KAÇINCI SIRADA?



Türkiye söz konusu şikayet listesinde Almanya, İngiltere ve Meksika’nın ardından 8. Sırada yer aldı. Türkiye'nin arkasından ise Endonezya geliyor.