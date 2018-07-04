HABER

4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 15:57 | Son Güncelleme

SİVAS'ın İmranlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi.

4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Filiz Özgel ile 4 yaşındaki oğlunun cenazeleri, aynı tabuta konuldu.
Kaza, dün öğlen saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobille, Hamza Aydemir yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, LPG takılı 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücü Gökhan (30), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) olay yerinde, babası Naim Özgel (64) ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.
AMELİYAT İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ
Önce İmranlı Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen cesetlerin kimlik tespiti, güçlükle yapıldı. Yakınları, Ankara'da bir markette çalışan sürücü Gökhan Özgel'in cesedini bacağındaki ameliyat izinden teşhis etti. Bu sabah Gökhan Özgel'e yapılan otopsinin ardından cenazeler, ailenin yaşadığı Ankara'ya gönderildi. Filiz Özgel ve oğlu Kağan aynı tabuta kondu. Cenazelerin yarın öğlen namazı sonrası Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.
Kazada, diğer otomobilde yaralanan 5 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.
TERS YÖNE GİRİNCE KAZA YAŞANMIŞ
Bu arada, kazanın Gökhan Özgel'in kullandığı otomobilin ilçe çıkışında refüje dikkat etmeyerek, ters yöne girmesi sonucunda yaşandığı saptandı. Soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi

PARTNERKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyorduKraliçenin kocasıyla ilk gecesini yazdı: Hizmetçileri bile biliyordu
Bolu'da haklarında yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandıBolu'da haklarında yakalama kararı olan 3 kişi tutuklandı
Uyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kaybolduUyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kayboldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Nagehan Alçı: Hayrola Muharrem Bey?

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Köpeğin cinsel organı kadının vajinasına sıkıştı

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Suriye'den savaştan kaçan vatandaşlarına çağrı: Geri dönün

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika! İzmir'deki kayıp Rüya bebek bulundu

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Son dakika: 2018 Kurbanlık fiyatları belli oldu!

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

Naz Mila'dan 'muzlu' paylaşım

İlginizi Çekebilir

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığından son dakika Leyla Aydemir açıklaması: Haberler gerçeği yansıtmamaktadır

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Kahramanmaraş ve Çorum'da deprem! Kandilli son depremler

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

Düzce'nin Gümüşova ilçesinde işçiler arasında kavga çıktı! Ölüler ve yaralılar var

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

İstanbul Başakşehir'de 14 yaşındaki kız çocuğunu taciz eden şüpheli için karar verildi

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Hatay'ın Hassa ilçesinde kaybolan konuşma engelli çocuk Ufuk Tatar için anonslar yapılıyor!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Gaziantep'te iğrenç olay! 2 erkek çocuğa cinsel tacizde bulunan yaşlı adamı mahalleli linç etmek istedi!

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Ecem cinayetinde korkunç detay! Ecem'in cesedinin olduğu araçla...

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Karaman'da korkunç olay! Kardeşini dövdü, babasını öldürdü

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Adana'da plastik öğütücüsüne düşen işçi hayatını kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı, çocuklarını ve eşini kaybetti

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

Köprüden atladı, polis son anda yakaladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.