4 tabutta, 5 cenaze Ankara'ya gönderildi

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın İmranlı ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında yanarak hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazeleri, defnedilmek üzere Ankara'ya gönderildi. Filiz Özgel ile 4 yaşındaki oğlunun cenazeleri, aynı tabuta konuldu.

Kaza, dün öğlen saatlerinde Sivas- Erzincan karayolu İmranlı ilçesi girişinde meydana geldi. Gökhan Özgel yönetimindeki 06 ERN 77 plakalı otomobille, Hamza Aydemir yönetimindeki 34 BMV 30 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada, LPG takılı 06 ERN 77 plakalı otomobil alev aldı. Alevlerin arasında kalan sürücü Gökhan (30), annesi Şehriban (56), eşi Filiz (26) ve oğlu Kağan Özgel (4) olay yerinde, babası Naim Özgel (64) ise hastaneye kaldırılırken yolda yaşamını yitirdi.

AMELİYAT İZİNDEN TEŞHİS EDİLDİ

Önce İmranlı Devlet Hastanesi'ne, ardından otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülen cesetlerin kimlik tespiti, güçlükle yapıldı. Yakınları, Ankara'da bir markette çalışan sürücü Gökhan Özgel'in cesedini bacağındaki ameliyat izinden teşhis etti. Bu sabah Gökhan Özgel'e yapılan otopsinin ardından cenazeler, ailenin yaşadığı Ankara'ya gönderildi. Filiz Özgel ve oğlu Kağan aynı tabuta kondu. Cenazelerin yarın öğlen namazı sonrası Ankara Yenimahalle'deki Karşıyaka Mezarlığı'na defnedileceği öğrenildi.

Kazada, diğer otomobilde yaralanan 5 kişinin ise tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

TERS YÖNE GİRİNCE KAZA YAŞANMIŞ

Bu arada, kazanın Gökhan Özgel'in kullandığı otomobilin ilçe çıkışında refüje dikkat etmeyerek, ters yöne girmesi sonucunda yaşandığı saptandı. Soruşturma sürüyor.