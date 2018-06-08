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80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

YAŞAM HABERLERİ  | 08.06.2018 08:42 | Son Güncelleme

İstanbul'da korkunç olay! 13 yaşındaki hizmetçi kız, 2.5 yıl boyunca yanında çalıştığı 80 yaşındaki yaşlı adamın tecavüzüne uğradı.

80 yaşındaki adam 13 yaşındaki kıza defalarca tecavüz etmiş

80 yaşındaki yaşlı adama, 13 yaşındaki hizmetçi kıza 2.5 yıl boyunca cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla dava açıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede skandal olay şöyle anlatıldı:

13 yaşındaki mağdur kız, şüpheli Yüksel A.'nın evinde temizlik amacıyla çalışmaya başladı. O zamanlar henüz 10.5 yaşında olan küçük kız, 2.5 yıl boyunca burada çalıştı.

DEFALARCA TECAVÜZ ETTİ

Bu süre zarfında şüpheli birçok kez mağdura tecavüz etti. Olay sonrası Adli Tıp Kurumu'nca düzenlenen raporda mağdur kıza yönelik yapıldığı iddia edilen tecavüzün izlerinin üzerinden zaman geçmiş olması nedeniyle tespit edilemediği belirtildi.

Savcılıkça, şüpheli Yüksel A. hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçları kapsamında ceza istendi. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. (Sabah)

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
13 yaşındaki kızı bu yaşlı şeytanın yanına yerleştiren aile de kızı köle olarak satmıştır kesin. Yaşlı şeytandan çok aile yargılanmalıdır. (Anne-Baba başta olmak üzere-Abla-Abi-Hala-Teyze-Amca-Dayı)
namussuzlara idammm
Kurda kuş teslim edilmemeli...Yaşlı adamlarda bu tür davranışlar hastalık olabiliyor yaşlı diye güvenmemeli...
Saçmalık 80 yaşında adam. birde o kızın ailesi yokmu 2,5sene ne yapmışlar
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