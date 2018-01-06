Adana'da elektrikler kesildi halk sokağı kapattı

Olay, Seyhan İlçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 Ocak Perşembe günü Gürselpaşa Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında elektrik kesildi. Daha sonra yaklaşık 40 saat boyunca mahalleye elektrik verilemeyince, mahalleli ayaklandı.
Bunun üzerine mahalleli yolu trafiğe kapatarak eylem yaptı.
"CİHAZLARA BAĞLI HASTALARIMIZ CAN ÇEKİŞİYOR"
Mahalle sakinlerinden 50 yaşındaki Abdulkerim Günal, perişan olduklarını dile getirirken, "Elektriğimiz dün saat 19.30'dan bu yana kesik. İnsanlar burada perişan durumda. Kimi arkadaşlarımızın evlerinde sobaları yok, ufak çocukları var şu anda yorgan altındalar. Cihazlara bağlı hastalarımız var şu anda can çekişmektedir. Nereye gittiysek sonuç alamıyoruz. Köylere değer veriliyor bizim buraya değer verilmiyor” ifadelerini kullandı.
(İHA)
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