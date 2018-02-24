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Alanya’da gümrük kaçağı baskını: 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 13:10 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında 32 bin 336 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı malzemeler getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir depoya düzenlediği baskında 32 bin 336 adet gümrük kaçağı elektronik eşya ele geçirilirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçeye gümrük kaçağı malzemeler getirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmalar sonucu ekipler sabah saatlerinde takibe aldıkları E.S.’ye ait Kadıpaşa Mahallesi Tümerden Sokak üzerindeki bir apartmanın alt katındaki depoya baskın düzenlendi. Baskında farklı marka ve modellerde 32 bin 336 adet çeşitli gümrük kaçağı elektronik eşya el geçirilirken, E.S. ise gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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