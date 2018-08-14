HABER

Ankara'da pompalı tüfekle kuyumcuyu basıp dehşet saçmıştı! 20 kişinin yaralandığı anların görüntüleri ortaya çıktı!

YAŞAM HABERLERİ  | 14.08.2018 16:58 | Son Güncelleme

Ankara’da dün bir kuyumcu dükkanına pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırı sonucu 20 kişiyi yaralayan 17 yaşındaki C.B.'nin elinde bulunan tüfekle olay yerinden kaçış anları anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Öte yandan 20 kişiyi yaralayan C.B., yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Olay, Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki C.B., saat 18.00 sıralarında elindeki pompalı tüfekle yaya olarak Şehit Teğmen Kalmaz Posta Caddesi üzerinde bulunan bir kuyumcuya yaklaştı. Burada pompalı tüfeğe kurşun dolduran C.B., bir anda tüfekle etrafa ateş etmeye başladı. Açılan kurşunlar ve saçmaların isabet ettiği 20 kişi yere yığıldı. Panikleyen vatandaşlar sağa sola kaçarken, etrafa rastgele ateş açan C.B., kurşunun bitmesiyle olay yerinden kaçtı.

ELİNDEKİ TÜFEKLE KAÇARKEN KAMERALARA YAKALANDI

Çevredeki esnaf durumu ilgili yerlere bildirdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, yere yığılan toplamda 20 yaralıyı tedavileri yapılmak üzere çevredeki hastanelere kaldırdı. Polis ekipleri de olay yerine güvenlik şeridi çektikten sonra, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bildirdi. Ekipler olayla ilgili delilleri titizlikle toplarken, Cinayet Büro dedektifleri kamera kayıtlarını inceledikten sonra kaçan C.B.’nin yakalanması için çalışma başlattı. Ayrıca C.B.'nin kaçış anları ise anbean çevredeki esnafın güvenlik kameralarına yansıdı.

SALDIRGAN ÇOCUK YAKALANDI

Gerçekleştirilen çalışma sonucu dedektifler C.B.’nin yerini tespit eden ekipler, gece saatlerinde düzenledikleri operasyonla saldırganı kıskıvrak yakaladı. Cinayet Büro dedektifleri, C.B.’yi Çocuk Büro Müdürlüğü’ne teslim etti. C.B. buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 20 kişiyi yaralayan saldırganın adliyedeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. (İHA)

5b72d40b67b0a8134011a41f

PARTNERÜnlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...Ünlü yıldız ne çamaşır giydi ne de bikini bir de üstüne...
Ölümden polisler kurtardıÖlümden polisler kurtardı
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklamaGaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara silahlı saldırı kuyumcu pompalı tüfek

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Ankara'da deprem! Vefa Bardakcı görevden alındı

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kıskanç sevgili kız arkadaşının kalçalarına bakan adama öyle bir şey yaptı ki...

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

Kenan Işık yeniden gündemde… Kenan Işık’ın sağlık durumu nasıl?

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

AK Parti Grubu'na göre doların gerçek değeri

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika'nın elektronik ürünlerine biz boykot uygulayacağız

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

Yeni Akit yazarı Mehtap Yılmaz: Erdoğan'ın elinde güçlü bir koz var

İlginizi Çekebilir

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

Tatilcilerin gözdesi oldu! Yeni keşfedildi: Akın akın gidiyorlar

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

İstanbul Kadıköy'de takip ettiği kadını öldürüp, teslim oldu!

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Dolarını bozdurup aldığı Türk Lirasını öpüp kalbine koydu

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Düğünde gelini altına boğdular! 1 milyon 300 bin liralık takı takıldı

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Edirne’nin Keşan ilçesinde kahreden görüntü! Bonzai içtiği iddia edilen çocuk hastaneye kaldırıldı!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
sen nasil bir geri zekalisin...
Böyle durumlarda tüm türk halkı gibi ben de üzülüyorum zira o itin yaşam hakkı olamaz mutlaka bir masumun canını mı yakmalı gözaltına almak nedir ki?ABD ne yapıyorlarsilahını at atmıyor mu acıma yok o puştun canını alıyorlar.
içerden çıktıktan sonra kabadayı tipi duruşu onu gösteriyor
20 kişi de ona ateş etmeli ve bunu türkiye seyretmeli aynı şeyin kendine yapılmadı gerek
Diğer Haberler
Bartın'da sahte hoca suç üstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Bartın'da sahte hoca suç üstü yakalandı! Kaynanalar için tatlı dil muskası bile yazmış!

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Genç kadın otobüs durağında kanlar içinde bulundu

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Mahallede ölmeyi yasaklayan muhtar: Altınlar elimizde kaldı

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bir anne bunu nasıl yapar!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Bursa'da gece yarısı tüp deposunda patlama!

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

Türkiye'nin yürek dağlayan kadın raporu! 243 kadın katledildi, en az 154 kadın cinsel istismara uğradı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.