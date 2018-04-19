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Ankara’da hırsızlık zanlısı baba oğul kıskıvrak yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.04.2018 20:29 | Son Güncelleme

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şantiye ve iş yerlerine girerek piyasa değeri yarım milyon lira değerinde kablo, kombi, akü ve çeşitli inşaat malzemeleri çalan baba-oğul suçüstü yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık bürosu ekiplerince, Ankara’da 2017 ve 2018 yılları arasında meydana gelen 5 iş yerinden hırsızlık, 2 inşaattan, 5 otodan plaka hırsızlığı ve bir mala zarar verme olayı olmak üzere 13ayrı hırsızlık olayına karışan baba M.K.

Ankara Emniyet Müdürlüğü, şantiye ve iş yerlerine girerek piyasa değeri yarım milyon lira değerinde kablo, kombi, akü ve çeşitli inşaat malzemeleri çalan baba-oğul suçüstü yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık bürosu ekiplerince, Ankara’da 2017 ve 2018 yılları arasında meydana gelen 5 iş yerinden hırsızlık, 2 inşaattan, 5 otodan plaka hırsızlığı ve bir mala zarar verme olayı olmak üzere 13ayrı hırsızlık olayına karışan baba M.K. ile oğlu E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
Hırsızlık bürosu ekiplerince, güvenlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu tespit edilen şüphelilerin özellikle otomobillerden plaka çaldıkları, bu çalıntı plakaları kullandıkları araca takarak iş yeri ve şantiyelerde soygunlarını gerçekleştirdikleri belirlendi. Çaldıkları otomobil ve otomobil plakalarını değiştiren zanlılar, iş yeri ve şantiye kapıları kilitlerini kırarak yarım milyon lira değerinde kablo, kombi, akü ve çeşitli inşaat ürünlerinden oluşan çeşitli malzeme çaldıkları öğrenildi. Polis ekiplerin yaptıkları operasyon sonucu ele geçirilen baba M.K.’nın oğluyla birlikte gerçekleştirdiği hırsızlık eylemleri dışında çeşitli suçlardan 7 suç kaydının olduğu ve aranmasının bulunduğu, E.K.’nın da başta hırsızlık olmak üzere 15 suçtan sabıka kaydının bulunduğu bildirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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