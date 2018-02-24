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Apartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılar

YAŞAM HABERLERİ  | 24.02.2018 01:19 | Son Güncelleme

ADANA'da yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, apartman otoparkında bulunan otomobile benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.

Apartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılar

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, apartman otoparkında bulunan otomobile benzin döküp, ateşe vererek kundakladı.
Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi 74113 Sokak'taki bir apartmanın otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, yüzü maskeli kimliği belirsiz bir kişi, otoparkta bulunan Tülin Gündaz'a ait 01 FD 828 plakalı otomobilin üzerine benzin döküp, ateşe verdikten sonra, olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin durumu fark edip, ihbar etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahale ettiği alevler, aracı tamamen sarmadan söndürüldü. Araçta maddi hasar meydana geldi. Polis, aracı kundaklayan kişinin Gündaz'ın husumetli olduğu bir şüpheli üzerinde duruyor. Soruşturma devam ediyor.

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Apartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılarApartmanın otoparkındaki otomobili kundakladılar

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