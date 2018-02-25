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Av sezonunun son gününde arkadaşının kurşunuyla can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.02.2018 20:40 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde av sezonunun son gününde arkadaşıyla birlikte avlanmaya giden bir kişi, ayağı kayan arkadaşının yanlışlıkla ateşlenen silahıyla hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Düvenli köyünde yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av sezonunun son gününde arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için Domaniç bölgesine gitti.

Av sezonunun son gününde arkadaşının kurşunuyla can verdi

Bursa’nın İznik ilçesinde av sezonunun son gününde arkadaşıyla birlikte avlanmaya giden bir kişi, ayağı kayan arkadaşının yanlışlıkla ateşlenen silahıyla hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Bursa’nın İznik ilçesine bağlı Düvenli köyünde yaşayan 2 çocuk babası Serdar Kılıç, av sezonunun son gününde arkadaşlarıyla birlikte avlanmak için Domaniç bölgesine gitti. İddiaya göre, av esnasında Kılıç’ın yanında bulunan arkadaşlarından birinin ayağı kaydı ve omzundaki av tüfeği ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun Kılıç’ın başına isabet etti. Başından yaralanan Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Konuyla ilgili inceleme devam ediyor.

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