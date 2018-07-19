HABER

Aydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.07.2018 00:05 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, 9 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, alevler yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

Aydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangında, 9 hektar ormanlık ve zeytinlik alan zarar görürken, alevler yaklaşık 4 saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.
Yangın, gündüz saatlerinde Yalınkuyu Mahallesi Burun Ucu mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Yüksek gerilim hattından kıvılcım sıçraması sonucu çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yerleşim alanlarına da yaklaşan alevleri gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 yangın söndürme helikopteri, 2 amfibi uçak, 9 arazöz, 5 su tankeri ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi. Alevler yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından söndürülürken, 9 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.
Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Aydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldüAydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldüAydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldüAydın'da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

PARTNERTarih belli oldu! Ve geri sayım başladıTarih belli oldu! Ve geri sayım başladı
Bingöl'de 300 kilo esrar ele geçirildiBingöl'de 300 kilo esrar ele geçirildi
KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (6)KKTC açıklarında mülteci teknesi battı: 19 ölü (6)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

HDP’den, terörist cenazesine katılan vekillere destek

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Avrupa Birliği'nin cezası Google'ı değil, Android severleri yakacak

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Nihat Doğan'dan Birsen Bekgöz'e ilan-ı aşk

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekonomiden Sorumlu Başdanışmanı Ekrem Kerem Oktay istifa etti

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Melih Gökçek'ten flaş Muharrem İnce tweeti! Böyle duyurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi! Maganda damat ve sağdıcı her yerde aranıyor

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

Hastanede kan donduran olay! Çocuğunun ateşi düşmeyince doktorun başında parke taşı parçaladı

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'da tacizciye beyzbol sopalı meydan dayağı!

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

İstanbul'a tatile gelen genç model 5.kattan düştü! Ölümle pençeleşiyor

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

Dolandırıldığını iddia ederek megafonla parasını istedi

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

‘Ölmeden trene de binelim’ demişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.