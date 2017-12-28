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Aynı gün içinde yapılan iki başvuru hastanede şok etkisi yarattı

YAŞAM HABERLERİ | 28.12.2017 10:55 | Son Güncelleme 3 saat önce

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde aynı gün içerisinde karın ağrısı şikayeti ile hastaneye muayeneye giden 15 yaşındaki 2 kız çocuğunun hamile olduğu anlaşıldı.

Aynı gün içinde yapılan iki başvuru hastanede şok etkisi yarattı

Edinilen bilgilere göre, Karapürçek ilçesinde ikamet eden ve Akyazı Devlet Hastanesi’ne ailesiyle birlikte karın ağrı şikayeti için doktora giden 15 yaşındaki genç kızın 7 aylık hamile olduğu anlaşıldı. Aynı gün Akyazı ilçesinde ikamet eden farklı bir kız yine ailesiyle birlikte aynı şikayetten dolayı farklı bir doktora gitti. Yine 15 yaşında olduğu öğrenilen başka bir kızın ise 2 buçuk aylık hamile olduğu anlaşıldı. Birbirinden farklı 15 yaşındaki kızların hamile çıkmaları şok etkisi yaptı.

Savcılık konuyla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
hamile sakarya Akyazı

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
bende laik okulda okudum fuhuş almış başını gidiyodu
laik adam 15 yaşındaki çocuğa sarkmaz
bu zihniyetle fazla yasamazsın kardesim laiklikle 15 yasin da kizla evlenilemiyor ama sizin istediginizle ise evlenilebiliyor bunun daha vok sapkinlikla alakasi var ..
@cagatay_x laik okul derken başı açık kız öğrencilerin olduğu zamane öncesi okullarmı dediğiniz
@cagatay_x 1. Laik okul ne ? nasıl bir cehalettir bu 2. Hüzeyin Üzmez ve cemaatler deki tren olayını ne çabuk unuttunuz... Aklınız fikriniz (varsa tabiki) pisliğe çalışıyor.
SENİN DE LAİK DOGURMASIN ANAN
@5870 gel yüzüme söyle yiyosa
@28ozan bak bakalım mustafa kemal evlatlığım diye kapadığında kaç yaşındaymış afet inan...
@cagatay_x Belli laik okulda okuduğunuz...
@cagatay_x vay erkek yürek yemiş ama yürek diye başka şey yemiş ama ağzıyla değil la koçum ne ayaksın sen yiyosa felam klavye delikanlılığı çok arttı ama çok
eee ne de olsa muhafazakar memleket
KHK karun hükmünde kararnameye göre normaldir..
badem fiyatları bayağı arttı.stoklayın
dalga geçmek yerine biraz üzülelim kız çocuğu cahildir sizinde kızınıza piyango vurabilir. hiçbir anne baba kızının yanlış yapmasını istemez.
@hanedanhakan ne zamandır tecavüz veya cinsel istismar piyango oldu.kız çocuğunun cahil olmasını isteyen çok.bu yorumu yaptığına göre sana göre normal.üzüleceğiz ve ne olacak.kızın yanlış yaptığını nerden biliyorsun.memlekette yaygın olan badem olayını duymadıysan sonuç vahim.
Bazı kendini bilmez ilahiyatçılar 9 yaşında kız evlenebilir diye fetva veriyor.
abd de muhafazakar değilmi öğretmen, ensest ,biseksüellik , eşcinsellik ... başınıza taş yağsa hükümetten bileceksiniz asıl bağnazlık düşünce yapınızda hindistanda da akp var dimi bir kız 30 kişi dalıyor.
bir anda seks ülkesi oluverdi zehiri verdiler millete yoldan çıktı herkes
yazık cok yazık bu kucuk cocuklarımıza.
karakter meselesi kardeşim laik muhafazakar diye bölmeyin germeyin toplumu karakteri düzgün bir toplum inşaa etmeliyiz yoksa sonumuz kotu
ARKADASLAR BAZEN GERCEKTEN YERSİZ DÜŞÜNCELER İFADE EDİYORSUNUZ 15 YAŞINDA BİR KIZ ÇOCUGUNUN ANNESİ BABASININ İLGİSİZ OLMASI BU HALE GETİREN SEBEP NE YAPABILIR BUNA ALİ VELİ HÜKÜMET ŞU BU ANNE BABA KİMLE KONUŞUYOR NE YAPIYOR KIZIM DEMEZSE DEVLET HER KIZIMIZIN BAŞINA NÖBETÇİ Mİ DİKECEKK
7 yşındaki çocuğa nikah düşer diyen bir zümre için bu olaylar üzücü değil, aksine sevindiricidir
GERÇEKTEN ÇOK YAZIK.... BUARADA BÖYLE KONULARI HÜKÜMETLE İLİŞKİ HALİNE SOKANLAR SİZ DAHA ACİZSİNİZ.... YAPTIGINIZ YORUMLARA LÜTFEN DİKKAT EDİN.
akp gurur duyuyormuş.Millete nasıl ferahlık-özgürlük verdik diye bu haberlerle gelecek seçim probagandaları olacakmış.
Sübyancı fuhuşu dehşet verici.
aksakarya çok doğal
sapık her yerde sapıktır.bunun laiği dindarı olmaz.bu yapı onların maskeleridir.
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