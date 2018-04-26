Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne ait ekipler, Gazicelal Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde bulunan masaj salonunda fuhuş ve fuhuşa aracılık ve yer temin etme iddiası üzerine ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği, iş yerine operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER



2 şüpheli 3 müşteki ile çok sayıda bilgi sahibi kişinin ifadesine başvurulmak üzere şüpheliler, Edremit Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. İfadeleri alınan kişiler adliye sevk edildi.

İHA

