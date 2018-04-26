HABER

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

YAŞAM HABERLERİ  | 26.04.2018 16:23 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Edremit ilçesinde güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş yapıldığı belirtilen mekana polis operasyon düzenledi.

Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne ait ekipler, Gazicelal Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde bulunan masaj salonunda fuhuş ve fuhuşa aracılık ve yer temin etme iddiası üzerine ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği, iş yerine operasyon düzenledi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

2 şüpheli 3 müşteki ile çok sayıda bilgi sahibi kişinin ifadesine başvurulmak üzere şüpheliler, Edremit Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. İfadeleri alınan kişiler adliye sevk edildi.

İHA

Kılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söylediKılıçdaroğlu, CHP'nin adayını Akşener'e söyledi
Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendiSuriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balıkesir fuhuş Edremit masaj

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Temmuz ayında memurdan, emekliye ve yaşlıya kadar herkese zam geliyor

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Anneler Günü ne zaman kutlanır? Anneler Günü mesajları, sözleri ve hediyeleri!

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Haliç'te ilginç olay! Polisi tekmeledi, güvenlik görevlisini ısırdı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kadıköy'de liseli kıza saldırmıştı! Yakalama kararı çıkarıldı

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

Bıçakla koşarak geldi, sonrası korkunç! O anlar kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.