Balıkesir'de güzellik ve masaj salonu adı altında fuhuş!

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne ait ekipler, Gazicelal Mahallesi Sarayburnu Caddesi üzerinde bulunan masaj salonunda fuhuş ve fuhuşa aracılık ve yer temin etme iddiası üzerine ihbarı değerlendiren asayiş büro amirliği, iş yerine operasyon düzenledi.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
2 şüpheli 3 müşteki ile çok sayıda bilgi sahibi kişinin ifadesine başvurulmak üzere şüpheliler, Edremit Asayiş Büro Amirliği'ne getirildi. İfadeleri alınan kişiler adliye sevk edildi.
İHA
Melih Gökçek'ten olay yaratacak anket!
İşte 24 Haziran seçiminde kullanılacak oy pusulası!
Cem Uzan siyasete geri mi dönüyor? Dikkat çeken paylaşım
Son dakika! İsrail açık açık tehdit etti: Tahran’ı vururuz!
24 Haziran seçimlerine hazırlanan Meral Akşener'den Abdullah Gül açıklaması
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Hamaney'den dünyadaki bütün müslümanlara çağrı!
Müthiş iddia! Vezirköprü ilçesinin altında 'Roma şehri var'
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum